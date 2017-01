Sternsinger sammeln an zwei Tagen mehr als 5200 Euro

- "Christus Mansionem Benedicat - Christus segne dieses Haus" schrieben die Sternsinger auch in diesem Jahr wieder an die Haustüren. Als Kaspar, Melchior und Balthasar verkleidet, machten sich in Neukirchen sechs Gruppen auf den Weg, um den Segen zu bringen und Spenden für Kinder in ärmeren Ländern zu sammeln. Mit dem Geld werden in diesem Jahr die Partnerdiözese in Poona sowie das Sternsingerprojekt in Kenia unterstützt. Kinder und Jugendliche waren in Gruppen zu dritt oder zu viert an zwei Tagen von früh bis spät unterwegs. Lediglich zu Mittag legten sie eine Pause ein. Insgesamt kam die stolze Summe von über 5200 Euro zusammen. Zum Abschluss der Aktion trafen sich alle Sternsinger am Dreikönigstag, um den Gottesdienst zu besuchen und mit zu gestalten. Bild: rtw