Tag des Merkens an der Grundschule Neukirchen

Zum "Tag des Merkens" besuchte Merkmeister Ralf Hofmann die Grundschule in Neukirchen. Rektorin Birgit Molitor hatte ihn eingeladen, damit er mit den Schülern und am Abend mit den Eltern anschaulich demonstrieren konnte, wie gut das menschliche Gehirn funktionieren kann - wenn gehirngerecht gelernt wird.

Mit den Schülern aller vier Jahrgangsstufen arbeitete der Merkmeister am Vormittag. Dabei erlebten die Schüler, wie die eigene Gedächtnisleistung einfach und mit Spaß deutlich gesteigert werden kann.Das Ziel des Vortrages mit vielen praktischen Beispielen war, den Kindern Techniken an die Hand zu geben, die ihnen das Lernen erleichtern und helfen, das Erlernte langfristig zu behalten.Anhand der Aufstellung eines Einkaufszettels, der auch ein "Spicker" sein könnte, zeigte Merkmeister Hofmann den Kindern, wie leicht und vor allem dauerhaft sich zehn verschiedene Begriffe einprägen lassen, wenn man sie im Zusammenhang mit einer kleinen lustigen Geschichte verbindet. Die Kinder zeigten sich begeistert, wie schnell sie sich mit der erlernten Methode Begriffe und alle Arten von Informationen merken konnten.Am Abend erlebten auch die Eltern wie einfach und erfolgreich die Gedächtnisleistung gesteigert werden kann. Darüber hinaus erhielten sie viele praktische Tipps wie das Lernen erfolgreich unterstützt werden kann. Rundum ein gelungener "Tag des Merkens" an der Grundschule Neukirchen.