Persönlich holte sich jetzt Bürgermeister Winfried Franz in Nürnberg bei Heimat- und Finanzminister Markus Söder den aktuellen Förderbescheid für den II. Bauabschnitt für das Breitbandnetz in der Gemeinde Neukirchen ab. Damit, so heißt es in einer Pressemitteilung, sei eine wichtige Voraussetzung für die konkrete Umsetzung des II. Bauabschnitts zum Auf- und Ausbau des Breitbandnetzes in der Gesamtgemeinde ist erfüllt.

Der Zuwendungsbescheid, der einen staatlichen Zuschuss in Höhe von 501 671 Euro ausweist, entspricht 90 Prozent der gesamten Finanzierungssumme oder der sogenannten "Wirtschaftlichkeitslücke" des Netzbetreibers. Vom Ausbau des schnellen Internets in der Gemeinde profitieren künftig insgesamt zwölf Erschließungsgebiete im Umgriff der Ortsteile Gaisheim, Rittmannshof, Holnstein/Oberreinbach, Högberg, Grasberg, Waldlust/Föderricht, Haghof (nördlicher und südlicher Teil), Hundsboden/Habres/Eckenricht, Blechhof, Stegerhof/Pfeilstein/Einzelhof/Röckenricht, Fromberg/Mirtelhof, Knappenberg/Erkelsdorf und Obermainshof.Der Förderbetrag enthält zudem einen Zuschlag für interkommunale Zusammenarbeit und stammt aus Landesmitteln. Grundlage für die Mittelzuweisung sind der Antrag der Gemeinde vom Oktober 2016 sowie das Angebot der Telekom Deutschland dazu.