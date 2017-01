Sein mittlerweile siebtes Stück bringt das Ensemble des Kolping-Theaterprojekts auf die Bühne. "Mörder mögen's messerscharf" ist ein hintergründig-witziges Detektivspiel voller Sprachwitz und Situationskomik.

Unter der Leitung von Kristin Scherm, Teresa Wurmstein und Maria Nutz wird seit September eifrig geprobt und nun fiebern alle der Premiere entgegen. Angekündigt wird der Inhalt des Stücks auf ungewöhnliche Art und Weise - das Mordopfer selbst - Baron Ansgar von Herrschershausen (Miriam Mehrl) - führt in das Stück ein. Problematisch ist, dass er zunächst wenig zur Aufklärung des Falls beitragen kann: Niemand - außer natürlich das Publikum - kann ihn hören oder sehen. Um den Täter zu ermitteln ruft Butler Johann (Leonhard Lippert) seine Cousine (Christin Krämer) zu Hilfe, die Kriminalkommissarin ist. Ein ins Haus eingeschleuster Undercover-Ermittler (Michi Mehrl) kann aber nicht verhindern, dass das Dienstmädchen Sophie (Susanne Albang) ebenfalls stirbt.Bei der Aufklärung des Falles bringt die Familie des Opfers die Kommissarin schier zur Verzweiflung. Denen scheint nämlich das Menü vom Vorabend wichtiger zu sein, als die beiden Morde. Und auch die Gattin des Barons (Franziska Dorrer) und der Verwalter (Maximilian Beer) verstricken sich in Widersprüche. Die schrulligen Tanten des Barons (Christina Mehrl, Annika Seebauer) versuchen schließlich durch eine Séance Licht ins Dunkel zu bringen. Und siehe da, langsam wird alles klar.Das Publikum erwartet ein spannender, aber auch pikanter Krimi, der einen unterhaltsamen Abend verspricht. Ob die Mördersuche erfolgreich ist, zeigt sich im Februar: Aufführungstermine von "Mörder mögen's messerscharf" sind Freitag, 10. Februar, und Samstag, 11. Februar, jeweils um 20 Uhr sowie am Sonntag, 12. Februar um 15 Uhr. Aufführungsort ist jeweils der Pfarrsaal im Pfarrheim Sankt Georg. Karten im Vorverkauf gibt es für 6 Euro (Erwachsene) und 4 Euro (Kinder bis 16 Jahren) in der Linden-Apotheke, im Eine-Welt-Laden und im Pfarrbüro.