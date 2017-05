Die Feuerwehr Penting besuchte die staatliche Feuerwehrschule in Regensburg. 20 Teilnehmer fuhren mit den Mannschaftstransportwagen der Feuerwehren Penting und Kemnath dorthin. Geführt wurde die Gruppe von Daniel Brunner, der Lehrer an der Feuerwehrschule ist. Besichtigt wurden die Unterrichtsräume, wo Planspiel-Platten gezeigt wurden, mit denen bei Führungskräfte-Lehrgängen die Einsatzsituationen durchgespielt werden können.

In den Freizeiträumen für Lehrgangsteilnehmer befanden sich eine Kegelbahn, ein Kraftraum und ein Billard-Raum. In den Fahrzeughallen konnten die Teilnehmer selbst die verschiedenen Fahrzeuge anschauen. Interessant fanden die Feuerwehrleute auch die Atemschutzstrecke und das neue Übungshaus im Außenbereich. Hier können verschiedene Einsatzsituationen in Führungskräfte-Lehrgängen simuliert werden. In diesem Haus gibt es auch ein nachgestelltes Labor, ein Schnellrestaurant, Wohnungen und Büros.In der Übungshalle ist komplettes Abdunkeln möglich (für Nachteinsatz). Ein kleineres Übungshaus befindet sich ebenfalls in der Halle und Übungsmöglichkeit für Absturzsicherung. Die Maschinisten- bzw. Gerätewart-Boxen sind Räume, in denen Maschinisten und Gerätewarte an Pumpen und Notstromaggregaten geschult werden. Daniel Brunner beantwortete viele Fragen der Teilnehmer und erklärte den Ablauf der Ausbildung, die durchlaufen werden muss, wenn jemand Lehrer an der Feuerwehrschule werden möchte. Die meisten Fragen der interessierten Pentinger Feuerwehrmänner drehten sich natürlich um die vorhandenen Fahrzeuge.Nach eineinhalb Stunden bedankte sich die Gruppe mit einem Geschenkkorb für die gelungene Führung. Organisiert hatte die Fahrt Jugendwartin Franziska Beer. Die Teilnehmer kamen aus den Reihen der Aktiven der Feuerwehr Penting sowie der Jugendfeuerwehr Penting.