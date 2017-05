In wenigen Tagen - am Samstag, 13. Mai - öffnet das Erlebnisbad. Bereits seit Anfang März werden zwischen Becken, Wärmehalle und Liegewiese die Weichen für die Schwimmsaison gestellt. Eine neue Fassadengestaltung bringt Farbe ins Spiel.

Technik "grundsolide"

Konstante Eintrittspreise

Zwar eignet sich das Auf und Ab des Wetters derzeit eher für Wechselbäder, doch im Erlebnisbad läuft die Vorbereitung für die Schwimmzeit auf Hochtouren. Bei einem Pressetermin informierten Stadtwerkeleiter Willi Meier, Badmanagerin Rosa Schafbauer und Bademeister Armin Weinfurtner über den Sachstand.Bademeister Weinfurtner und sein Kollege Ewald Brunner sind bereits seit Anfang März damit beschäftigt, das Bad auf Vordermann zu bringen. Unter anderem mussten die Becken entleert, gereinigt und wieder gefüllt werden. Der TÜV hatte sich bereits zur alljährlichen Überprüfung angesagt, schrittweise musste die Wärmepumpe in Betrieb genommen werden. Bei der Technik könne das Bad auf eine "grundsolide Substanz setzen", so Stadtwerkeleiter Meier. Unter anderem seien die Wärmepumpen erst 2014 auf den neuesten Stand gebracht worden.Bereits im vergangenen Herbst hat das Bad eine neue Fassade mit den Hauptfarben Blau und Gelb erhalten. Die alte Holzverkleidung wurde abmontiert, dafür wurden Kunststoffplatten aufgesetzt. Die Wärmehalle, die sich von außen nun in satten Gelbtönen präsentiert, ist zusätzlich mit neuen Fenstern ausgestattet worden. Die Kosten dafür betrugen rund 150 000 Euro. Für die Dachsanierung über dem Umkleidetrakt nahm die Freizeit GmbH weitere 40 000 Euro in die Hand. Für die neue Badesaison wird auch die Bepflanzung rund um die Becken erneuert. Den Auftrag dazu hat die Baumschule Bösl aus Schwandorf erhalten."Das Bad wird freundlicher, heller und moderner", stellte der Werkleiter fest. Das setzt sich auch in Zukunft fort: Die Sanierung der Umkleidekabinen befindet sich in der Planung, im nächsten Jahr soll das Projekt umgesetzt werden. Auch hier hat die bisherige Holzverkleidung dann ausgedient, zusätzlich soll der Bodenbelag saniert und neue Kabinen sollen eingebaut werden.Die neue Badesaison soll - vorausgesetzt das Wetter passt - am kommenden Samstag, 13. Juni, beginnen. Nach Auskunft von Rosa Schafbauer wird sich an Öffnungszeiten und Eintrittspreisen nichts ändern. Zum Jubiläumsjahr "1000 Jahre Neunburg" ist für 16. Juni eine "Italienische Nacht" in Planung.