Kinderfasching der Wasserwacht in Neunburg vorm Wald

Beim Kinderfasching der Wasserwacht kannte die Kreativität der Verkleidungen keine Grenzen.

Auf Cowboy, Hexen, Indianer, Piraten und Co warteten in der Schwarzachtalhalle so manche Überraschungen zum Spielen und Toben. Ein Höhepunkt war der Auftritt der FC-Tanzgruppen "Bandidoz" und "Crazygirls". Bei der Maskenprämierung gewannen Michael Schmid als "Darth Vader", Amelie Seelig als "Biene" und "Minnie Maus" Eva Breitstein. Vielen der kleinen Maschkerer vergingen die drei Stunden bunten Treibens viel zu schnell.