"Musik am Nachmittag" bei der Stadtkapelle

Unter dem Motto "Musik am Nachmittag" lud die Stadtkapelle in das Pfarrheim St. Josef ein. Vor allem die jungen Musiker unter Leitung von Dirigent Markus Held hatten dabei die Gelegenheit, ihr musikalisches Können alleine oder zusammen in Gruppen mit "alten Hasen" aus der Kapelle zu zeigen. Mit den 20 verschiedenen Darbietungen auf der Flöte, der Klarinette, dem Saxofon, dem Tenorhorn, dem Bariton, dem Schlagzeug und der Posaune verging der Nachmittag wie im Flug.

Im Anschluss an die musikalischen Beiträge luden die Verantwortlichen zu Kaffee und Kuchen ein. Zur Unterhaltung spielte auch hier das Jugendorchester der Stadtkapelle. Weiterhin gaben die verschiedenen Ausbilder in lockerer Runde zahlreiche Informationen über eine Mitgliedschaft im Jugendorchester. Die Kapelle gewährleistet seit vielen Jahren eine qualifizierte musikalische Ausbildung auf jedem Lieblingsinstrument. Die Musiker treffen sich nebenbei zu Ausflügen, Freizeitaktivitäten, Partys und gemeinschaftlichen Unternehmungen.Außerdem wird die Ausbildung und der Kauf des Instrumentes bezuschusst und die Kosten für die späteren Jungmusikerprüfungen und Fortbildungen werden übernommen. Versicherungsschutz für Instrument und Musiker besteht natürlich auch. Sich anmelden und üben muss allerdings jeder selbst. Kontakt und weitere Infos bei Markus Held, Telefon 09672/9269525 oder 0172/8264716.