Vor rund 50 Interessenten ist im Gasthof Sporrer der neue Oldtimerverein "Lucky 4 Garage Classic Cars" aus der Taufe gehoben worden. Einstimmig nahm die Versammlung den Wahlvorschlag für den Gründungsvorstand an.

Peter Kindler, Sprecher der bereits bestehenden Gruppe, hieß die interessierten Oldtimerfreunde willkommen. In der Einführungsrede wurde die Gruppierung vorgestellt, der bisher 25 Leuten angehörten. Er ließ die bisherige Historie der Oldtimerliebhaber in einem Rückblick Revue passieren und berichtete von Ausflügen nach Erding, Graz und in die Schweiz. Weiter zeigte sich die Gruppe stolz über die Teilnahme an den Altstadtfesten in 2015 und '16.Nach dem Verlesen der Satzung und dem Beitritt weiterer Mitglieder, erfolgte die Wahl des ersten Vorstandsgremiums. Den Wahlvorschlag bestätigten die Mitglieder in allen Punkten, und kürten damit Peter Kindler zum Vorsitzenden. Als sein Stellvertreter und zweiter Vorsitzender wurde Patrick Jobst ins Amt gewählt. Das Gremium wurde durch die einstimmige Wahl von Ines Jobst zur Schriftführerin und Myriam Becher zum Kassier komplettiert.Der Vorsitzende stellte die nächsten Termine vor und freute sich auf ein aktives Vereinsleben. Sein großer Dank galt der Stadt, und hier im speziellen Bürgermeister Martin Birner und seinem Mitarbeiter Georg Keil, die bei der Suche nach einem Vereinsheim sehr behilflich gewesen seien. Dessen Renovierung werde das Engagement der Mitglieder in den nächsten Tagen und Wochen gleich auf die Probe stellen. Der Vorstand zweifle aber nicht daran, dass diese Arbeit erfolgreich beendet wird.