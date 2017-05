Das Pfingstwochenende in Neunburg wird heiß! Nicht allein wegen des erhofften schönen Wetters, sondern wegen der vielen Aktionen, die als Teil des "Park Beats" stattfinden.

Bahnstrecke im Stadtpark

Vorschusslorbeeren

Bei einem Pressetermin, bei dem Bürgermeister Martin Birner sowie Vertreter der teilnehmenden Vereine und Organisationen anwesend waren, erläuterte Georg Keil als Vorsitzender der ArGe Jugend Neunburg die geplanten Programmpunkte der Veranstaltung am 3. Juni im Stadtpark. Das abwechslungsreiche Programm startet um 13 Uhr mit Spiel und Spaß für Kinder. Als Attraktionen warten Ponyreiten, Spielstationen mit kleiner Überraschung, Hängebrücke, Segway-Fahren, Bullriding und vieles mehr. Für die Organisation zeichnen Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, das Rote Kreuz und die Kolpingsfamilie verantwortlich.Die Wasserwacht bietet Tauchvorführungen im Tauchcontainer an, eine "Chill-Lounge" lädt zum Entspannen ein, dazu werden fruchtige Smoothies serviert. Die Eisenbahnfreunde organisieren Rundfahrten mit Kleinbahndampf- und E-Lok sowie Dampftraktor rund um den Stadtpark. Für das leibliche Wohl sorgen die FC-Handballer, im Angebot stehen auch Kaffee und Kuchen sowie eine Bar mit Cocktails am Abend.Für 15 Uhr ist die Einweihung des neuen Skate-Parks durch die beiden Geistlichen Stefan Wagner und Gerhard Beck terminiert. Mit einer professionellen BMX- und Skateshow soll die neue Anlage gleich richtig eingeweiht werden. Schwungvolle Auftritte gibt es um 16 Uhr durch die Tanzgruppe des 1. FC Neunburg. Am Abend ab 20 Uhr geht die Party richtig los: DJ "G-Point" aus Ingolstadt wird dem Publikum bei einer Open-Air-Disco richtig einheizen.Mit diesem Programm will die Arge Jugend einen Beitrag zur 1000-Jahr-Feier der Stadt leisten. Bei freiem Eintritt sollen die Bürger in Feierlaune versetzt werden. Bürgermeister Birner freut sich bereits riesig auf den 3. Juni, denn "alles, was die ArGe bisher in die Hand genommen hat, ist ein großer Erfolg geworden". Er begrüßte die vielen Aktionen speziell für Kinder und Jugendliche. Sein Dank für dieses "absolute Highlight" und den finanziellen Kraftakt galt allen Organisatoren. Nun müsse nur noch Petrus schönes Wetter liefern.