Neunburg-Poggersdorf. Jugendarbeit und Nachwuchsförderung ist einer der Schwerpunkte des Schwarzachtaler Reit- und Fahrvereins.

Gemeinsam mit der Reiter- und Freizeitpension Kollerhof in Poggersdorf initiiert der Reitverein aktive Nachwuchsgewinnung. Dazu werden für die jüngsten Reiter (Kinder ab 3 bis 4 Jahre) zum Schnuppern die sogenannten Shetty-Stunden angeboten. Dabei lernen die Buben und Mädels unter Aufsicht einer erfahrenen Reitlehrerin spielerisch den richtigen Umgang mit den Ponys und können auch gleich üben, wie diese übergroßen Plüschtiere richtig geputzt werden. Danach führen die Erwachsenen die Kinder auf den zugeteilten Ponys unter fachmännischer Anleitung zuerst in der Halle, bis sich alle an die Situation gewöhnt haben.Wenn das Wetter dann passt, geht's nach draußen auf den Reitplatz, oder zum ersten "Ausritt". Die Stunden finden wahlweise Montag oder Mittwoch statt. Infos unter Telefon 09672/2224. Als Umstieg von der Zwergerl-Stunde, für die größeren Reiter und erwachsene Einsteiger werden dann nach Absprache täglich Longen-Stunden angeboten.