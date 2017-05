Das Gedenkjahr "500 Jahre Reformation" findet heuer auch im Neunburger Kunstherbst Resonanz. Die Eröffnung der Internationalen Herbstausstellung "Ahoj 17" mündet in eine musikalisch-szenische Aufführung "Play Luther". Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen.

Die Vernissage am Samstag, 16. September, um 17 Uhr in der evangelischen Versöhnungskirche ist gleichzeitig offizieller Auftakt des fünften Neunburger Kunstherbsts. Die "Ahoj 17"-Ausstellung steht unter dem Motto "Gemeinsame Wege in Glaube und Kunst". Wie der Kunstverein "Unverdorben" mitteilt, sind alle Kirchen der Vor- und Altstadt mit einbezogen. Namhafte Maler sowie Bildhauer aus Tschechien und Bayern werden diese Sakralräume mit ihren Kunstwerken ausgestalten.Letzte Station auf dem Prozessionsweg ist die Schwarzachtalhalle, wo um 20 Uhr das musikalische Theaterstück "Play Luther" über die Bühne gehen wird. Der Eintritt kostet 15 Euro (freie Platzwahl), die Abendkasse ist ab 19.30 Uhr geöffnet. Tickets gibt es ab sofort bei den bekannten örtlichen Vorverkaufstellen. Teilnehmer an der Kunstprozession können Eintrittskarten zum ermäßigten Preis von zehn Euro bei der Vernissage in der Versöhnungskirche erwerben.Das moderne musikalische Theaterstück über Leben und Werk Martin Luthers präsentiert im Rahmen einer Deutschland-Tournee "Ihre Formation" mit den Hauptakteuren Lukas Ullrich und Till Florian Beyerbach. Die Textfassung verwendet zeitgemäße Ausdrucksformen, welche Jugendliche, aber auch Erwachsene ansprechen, die nicht zu den regelmäßigen Kirchgängern zählen. "Play Luther" zeigt den Reformator als Menschen in seiner Vielschichtigkeit und will zur Diskussion anregen. Als Veranstalter kooperiert der Kunstverein Unverdorben mit der evangelischen Kirchengemeinde.