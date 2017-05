Im Programm zur 1000-Jahr-Feier der Stadt hat sich auch der Kabarettist und Musiker Hannes Ringlstetter angekündigt: Am Mittwoch, 9. August, tritt er samt Band auf die Bühne die Schwarzachtalhalle.

"Einen Entertainer wie ihn hat die Kleinkunstszene lange nicht mehr gesehen", schreibt eine Pressemitteilung. Wenn Ringlstetter die Bühne betritt, ist es am Ende streng genommen fast nebensächlich, was er dort tut. "Paris, New York, Alteiselfing" heißt das nach wie vor aktuelle Programm und mit dabei hat er seine Hymne an "Niederbayern". Und vielleicht gibts es auch bald eine Ode an die Oberpfalz. Karten gibt's in der Buchhandlung am Tor und im Büro- und Pressezentrum.