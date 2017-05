Man nennt sie "Artisten der Worte und Töne" und "einzig wahre A-cappella-Instrumentalband": Bertomijo aus Regensburg hat sich Musik & Comedy auf seine Fahnen geschrieben. Am 13. Mai gastiert das Vokalensemble mit seinem neuen Bühnenprogramm "Ohrwurm 2 go" in der Schwarzachtalhalle in Neunburg vorm Wald.

Mit vielen neuen Stücken aber auch Highlights aus den alten Konzertprogrammen präsentieren die fünf Sänger Thomas, Michael, Joachim, Andreas und Johannes in ihrem vierten Konzertprogramm diesmal zahlreiche Ohrwürmer, sowohl a cappella als auch instrumental begleitet. "Ob jung, ob alt, ob Frau, ob Mann, ob Traditionalist oder Fortschrittsmensch, ob Fitness-Junkie oder Bewegungsmuffel: Wir wollen in diesem Konzertprogramm ein breites Publikum ansprechen und diesem auch zahlreiche Ohrwürmer mit auf den Weg geben", erklärt Johannes, der Jüngste im Ensemble.Mit viel Witz nehmen die Sänger die Politik aufs Korn, singen mit Charme bezaubernde Pop- und Lovesongs und wagen sich auch in a-cappella-untypische Genres vor. Dabei animieren sie das Publikum immer wieder zum Mitsingen, Mitklatschen und Mitfeiern.Auf hohem musikalischem Niveau zu arbeiten und dabei nie den Grundgedanken, den Spaß am gemeinsamen Singen, aus den Augen zu verlieren - so könnte man die Maxime beschreiben, die hinter dem Ensemble steht. Das ist auch der Grund, warum die fünf Regensburger immer wieder ihr Publikum mitzureißen vermögen: weil sie selbst mit ganzem Herzen dabei sind und ihnen die Freude am Singen deutlich anzusehen ist.Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Tickets sind bei allen Vorverkaufsstellen von NT-Ticket erhältlich. Weitere Informationen zu Konzert und Ensemble gibt es unter www.bertomijo.de oder auf der Facebook-Seite des Ensembles.