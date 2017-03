Für die Broadway-Gala der Stadtkapelle und der Musicalklasse der Berufsfachschule für Musik Sulzbach-Rosenberg läuft der Countdown. Am 25. und 26. März werden in der Schwarzachtalhalle knapp 100 Mitwirkende Musik und Tanz aus großen Musicalproduktionen präsentieren. Ein zusätzliches Highlight ist die eigens formierte Big Band der Stadtkapelle. Die Musiker begleiten die Sängerinnen Romy Börner ("'S wonderful") und Felicitas Mandon ("Big Spender") mit speziellen Arrangements.

Eine Stunde vor Beginn wird die Band "Cappuccino" das Publikum musikalisch im Foyer begrüßen. Nach der Gala wird eine Aftershow-Party den Abend abrunden. Die Samstagsvorstellung ist bereits ausverkauft, für die Vorstellung am Sonntag, 19 Uhr, gibt es noch Karten im Büro- und Pressezentrum und in der Buchhandlung am Tor.