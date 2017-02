Diese Frage stellt der Kabarettist Andreas Giebel am Samstag, 4. März , um 20 Uhr bei seinem Gastspiel in der Neunburger Schwarzachtalhalle. Er erzählt in seinem neuen Programm über sich und uns und andere, die versuchen sich dieses Kunstwerk Leben zurecht zu schnitzen; von der Jagd nach falschen Versprechungen, hohen Erwartungen und der Hoffnung auf die kleinen Momente ... Karten für den Kabarettabend mit Andreas Giebel gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de. Bild: hfz