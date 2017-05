In seinem Programm "Ehrlich" räumte Helmut Schleich mit liebgewordenen Vorurteilen, gefährlichen Halbwahrheiten und bequemer Ahnungslosigkeit auf. In der Schwarzachtalhalle lieferte er am Freitag messerscharfes Polit-Kabarett

"Ehrlichkeit ist ein Minenfeld - und kein Räumkommando in Sicht", sagte der Münchner Kabarettist und spielte damit auf die Politik an, die den Vertrauensmissbrauch zur Staatsraison erhoben habe. Er fühlte den Mächtigen zwischen USA, Berlin, Brüssel und natürlich auch Bayern schonungslos auf den Zahn. "Der Trump-Schock hat uns aus der Bahn geworfen. Ein Milliardär setzt sich für die Armen ein", stellte er fest.Die Grünen, die sich "von der Biotonne zur Eigentumswohnung entwickelt haben", waren einst Hoffnungsträger, nun seien sie im Schoß von Rot-Grün gelandet. Ehrlichkeit ist ein Wert, allerdings sei man oft verblüfft, wenn jemand schonungslos offen ist. SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz komme authentisch daher: "Er verspricht nichts und das wird er nach der Wahl auch halten."Als Heinrich von Horchen mit Zylinder und weißem Schal erschien Schleich wie eine Mischung aus Jopie Heesters und Helmut Schmidt. In norddeutscher Sprachfärbung mit leichter Störung hatte er eine eigene Meinung über Europa, den NSA-Skandal und frühere Spionage-Fälle: "Wenn der Pharao abgehört worden wäre, hätte man Hieroglyphen in Stein meißeln müssen." Als Stammtischbruder tat Schleich seine Meinung zur Bildung kund: "Man kann gar nicht vom G8 zum G9 zurückgehen, da acht vor neun kommt." Über die Fallen im Internet ("Das Internet zieht dich virtuell über den Tisch.") machte er sich ebenso Luft wie über Banken ("Wir machen die ganze Arbeit, die Bank kassiert dafür Geld.").Nach der Pause bekam die CSU ihr Fett weg - posthum von Franz Josef Strauß. "Bavaria First" war bereits sein Slogan und gefälschte Doktorarbeiten und Verwandtenaffären "waren der Wesenskern meiner Partei". Auch Generalsekretär Andreas Scheuer kam nicht ungeschoren davon: "Der ist kein Phrasendrescher, sondern ein Worthülsen-Vollernter", stellte Schleich in seiner Kult-Rolle fest. Stoiber, der sprechende Aktendeckel, sei eine Mischung aus Mittelmaß und Größenwahn, während Seehofer die "politische Disziplin der Standpunkt-Pirouette besitzt". Der habe dem Papst als Gastgeschenk einen Fresskorb von Dallmayr mit Dosenweißwürsten und Kaffee gegeben. "Sowas haben wir früher in die DDR geschickt."Auf die Frage "Was ist aus meinem schönen Bayern geworden?" folgte die Antwort: "Unverständliche Dialekte, ausgestorbene Berufe und ein Sternekoch, der Weißwürste paniert." Stürmischer Beifall beendete nach zweistündigem Angriff auf die Lachmuskeln ein Kabarett-Erlebnis, das hintersinnig und von bittersüßem Humor durchzogen war.