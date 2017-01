Gehaltvolle Kompositionen und schwerelos klingende Meisterwerke servierte das Sven-Ochsenbauer-Trio im Schlosssaal. Aber auch lateinamerikanische Rhythmen drangen an die Ohren des Publikums.

"Eine kleine, illustre Runde" an Gästen hieß Musikschulleiterin Barbara Nutz im Schlosssaal willkommen. Ihr besonderer Gruß galt den Hauptakteuren des Abends, dem Sven-Ochsenbauer-Trio. Das von den "Freunden der Musik" organisierte Konzert mit den drei Vollblutmusikern war ein Beitrag zum 1000-jährigen Bestehen der Stadt Neunburg. Der Jazzpianist und Komponist Sven Ochsenbauer aus Viechtach drückte seine Freude aus, in einem "so schönen Saal mit historischem Hintergrund" spielen zu dürfen. Seine Affinität zur lateinamerikanischen Musik zeigte er bei seinen selbstkomponierten Stücken, die Latin, Bossa Nova und Modern Jazz beinhalten. Auch Einflüsse von klassischen Komponisten wie Claude Debussy und Maurice Ravel, von den Vätern des Jazz wie George Gershwin und zeitgenössischen Jazzern bestimmen das Repertoire des erstklassigen Trios. Mit gehaltvollen Kompositionen wie "A New Light" und "Moves" aus der aktuellen CD wurde das Konzert eröffnet. "Prism", der vierte Teil einer Suite aus dem neuen Tonträger "Red", wurde wie alle Stücke von den kongenialen Partnern Toni Nachreiner aus Gleißenberg (E-Bass/Kontrabass) und Walter Hopf aus Deggendorf (Drums) mit Variationsreichtum und Finesse perfekt veredelt.Mit "Images" ging es in die Pause, in der die "Freunde der Musik" wieder mit einem Büfett glänzten, das schon legendären Charakter hat und typisch für die Veranstaltungen in der Musikschule ist. Auch im zweiten Teil des Konzerts präsentierte das sympathische Trio Meisterwerke, die durch eine verblüffende musikalische Schwerelosigkeit die Zuhörer in ihren Bann zogen. Titel wie "Counting" oder "Nightflight" erinnerten an einen Fluss, der sich sanft fließend zu einem sprudelnden Wasserfall entwickelte, manchmal mitreißend und tosend, dann wieder sanft und leise. Mit zwei Zugaben, "Trioscope" und "Mr. und Mrs. K.", endete ein besonders Konzert, das den Zuhörern in bester Erinnerung bleiben wird. Wer das Trio genießen möchte, hat im Juni bei den "Freunden der Kunst" in Oberviechtach die Möglichkeit dazu.