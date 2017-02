Nach dem internationalen Kulturprojekt "Töne und Farben ohne Grenzen" und einem Kunstherbst mit vielen Glanzlichtern startet der Verein "Unverdorben" in ein kreatives Jahr durch. Dabei spielt auch das Jubiläum "500 Jahre Reformation" eine Rolle.

Kunst mit Spiritualität

Dirigent mit Impulsvortrag

Das Neunburger Kunstjahr Geplant für Juli: Workshop "Freiluftmalerei" mit tschechischen Künstlern und einheimischen Schülern.



Sonntag, 30. Juli, 11 Uhr: Vernissage der Mitglieder-Werkschau im Kunstquartier, Dauer bis 27. August.



Montag, 31. Juli, 20 Uhr: "Best of Blauer Montag" mit den "Vier Unverdorbenen" im Weinhof des Kunstquartiers.



Samstag, 16. September: Eröffnung des 5. Neunburger Kunstherbsts: 17 Uhr Vernissage der Internationalen Herbstausstellung "Ahoj 17 - Spiritualität" im Foyer der Schwarzachtalhalle, anschließend Besichtigung der Kunst-Stationen; 20 Uhr "Play Luther", musikalisches Theater über das Leben des Reformators in der Schwarzachtalhalle.



Donnerstag, 21. September, 19 Uhr: Interaktiver Impulsvortrag "Das symphonische Klangerlebnis" von Mark Mast, Intendant und Chefdirigent der Bayerischen Philharmonie, in der Schwarzachtalhalle. Musikalische Umrahmung durch das Bläserensemble "Die Lippentriller".



Samstag, 30. September, ab 17 Uhr: Öffentliche "Jahrtausendprobe" zum Abschluss des Jugend-Orchesterworkshops mit der Bayerischen Philharmonie unter Leitung von Mark Mast. Ort: Schwarzachtalhalle.



Montag, 2. Oktober, 20 Uhr: "Jahrtausendkonzert" in der Schwarzachtalhalle mit dem großen Sinfonieorchester der Bayerischen Philharmonie (ca. 90 Musiker) und örtlichen Musikanten; Werke von Strauss, Mozart und Bruckner; Leitung: Chefdirigent Mark Mast.



Samstag, 14. Oktober: 1. Jugend-Theatertag des Ovigo-Ensembles in der Schwarzachtalhalle.



Montag, 27. November, 19 Uhr: Blauer Montag zum Kunstherbst-Ausklang mit den "Vier Unverdorbenen" im Gasthaus "Zur Goldenen Gans" . (hfz)

Mit zwei weiteren Blauen Montagen warten die "Vier Unverdorbenen" auf. Zum Abschluss der Festwoche beim Stadtjubiläum wird am 31. Juli ein "Best of Blauer Montag" im bewirtschafteten Weinhof des Kunstquartiers dargeboten. Dazu kommt am 27. November ein Abend in der "Goldenen Gans", der ganz auf das Stadtjubiläum zugeschnitten sein wird - Arbeitstitel "Satirisches Neunburg".Einen festen Platz im Jahresprogramm des Kunstvereins nimmt die Werkschau ein. Sie bietet allen KVU-Mitgliedern die Möglichkeit, ihr künstlerisches Schaffen voraussichtlich letztmals in den Räumen "Im Berg 7" zu präsentieren. Die von Vorstandsmitglied Renate Ullmann kuratierte Ausstellung beginnt am Sonntag, 30. Juli, und endet am Sonntag, 27. August. Unmittelbar danach beginnen die Vorbereitungen zur bayerisch-tschechischen Herbstausstellung "Ahoj 17" zum Auftakt des 5. Neunburger Kunstherbsts. Die Künstler werden sich kreativ mit dem Thema "Spiritualität" beschäftigen. Die Vernissage am Samstag, 16. September, 17 Uhr, im Hallenfoyer mit anschließender Besichtigung externer Kunststationen mündet in einer Performance in der Schwarzachtalhalle, die dem Gedenkjahr "500 Jahre Reformation" Rechnung trägt. In Zusammenarbeit mit der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde präsentiert der Kunstverein das musikalische Theater "Play Luther" mit Lukas Ullrich und Till Florian Bayerbach.Sein bisher größtes und anspruchsvollstes Kulturprojekt hat "Unverdorben" rechtzeitig zum Millenniums-Jubiläum der Stadt auf den Weg gebracht: das "Jahrtausendkonzert 2017", kombiniert mit einem Jugend-Orchesterworkshop in Kooperation mit der Bayerischen Philharmonie. Bei ihrem ersten Konzertauftritt in der Oberpfalz wird die Bayerische Philharmonie am Vorabend des Nationalfeiertags in großer Besetzung Gipfelwerke der Wiener Klassik und Spätromantik aufführen. "Gänsehaut-Effekt" ist vorprogrammiert, wenn die "Wiener Philharmoniker Fanfare" für Blechbläser und Pauker von Richard Strauss erklingen wird. Darauf folgt Mozarts festliche "Jupitersinfonie". Nach der Pause erlebt das Auditorium Anton Bruckners klanggewaltige Vierte Symphonie. Der Kartenvorverkauf dazu beginnt in Kürze.Die 90 Profi-Musiker der Philharmonie - sie stammen aus 30 Nationen - verweilen drei Tage in der Pfalzgrafenstadt, um im Vorfeld des Jahrtausendkonzerts ein interessantes kulturelles Bildungsvorhaben zu realisieren. Die "Tage der Bayerischen Philharmonie" beginnen am 21. September, 19 Uhr, mit einem interaktiven Impulsvortrag durch Chefdirigent Mark Mast zum Thema "Das symphonische Klangerlebnis". Dazu sind alle musikalisch Interessierten willkommen; Eintritt frei.Der Jugend-Orchesterworkshop wurde für Nachwuchs-Instrumentalisten der Realschule und Musikschule Neunburg sowie der fünf Landkreis-Gymnasien ausgeschrieben. Die Anmeldefrist endete am 31. Januar. Am Workshop-Tag (30. September) proben und spielen die Jugendlichen ab 15 Uhr mit den Profimusikern der Bayerischen Philharmonie Teile des Jahrtausendkonzert-Programms. Für eine öffentliche "Jahrtausendprobe" gegen 18 Uhr vergibt der Kunstverein Platzkarten, bevorzugt an die Angehörigen der Workshop-Teilnehmer.Als krönenden Abschluss der Aufbauphase, eine Klassik-Konzertreihe zu etablieren, sieht die KVU-Spitze um Vorsitzende Beate Seifert, Schatzmeister Peter Wunder und Kunstherbst-Koordinator Karl Stumpfi dieses von vielen Sponsoren mitgetragene Musikprojekt: "Wir vom Kunstverein engagieren uns in der vollen Überzeugung, mit diesem singulären Musikereignis das Ansehen des Kulturstandorts Neunburg weiter zu festigen."