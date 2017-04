Neunburg-Seebarn. Der große Auftritt bei der Jahreshauptversammlung des Musikvereines Seebarn gehörte den treuen Mitgliedern. In der Jahresversammlung wurden 15 Anhänger der Blasmusik geehrt.

"Wir haben viele Auftritte gemeistert", eröffnete Engelbert Ettl seinen Tätigkeitsbericht. Die Musiker seien in Bierzelten auf der Bühne gestanden, haben Festzüge gespielt und kirchliche Feiertage musikalisch umrahmt. Der Höhepunkt sei die vom Regionalsender OTV aufgezeichnete Musikantensitzweil im Panoramahotel Greiner gewesen. Für die Organisation dankte er dem Ehrenvorsitzenden Hans Mehltretter. Das festliche Weihnachtskonzert in der Pfarrkirche von Seebarn habe das erfolgreiche Jahr geendet.Auch die Berichte der einzelnen Kapellmeister fielen positiv aus. Raimund Ferstl war mit seinem "Gwiach hot ana" bei vielen Gelegenheiten unter Vertrag. Der Chef der Schwarzachtaler Blasmusik bedankte sich für den Fleiß seiner Musikanten und die viele Zeit, die sie für Proben und Auftritte geopfert haben. Auch mit der Jugendblaskapelle gehe es voran, bestätigte Doris Drexler.Lob gab es von Zweiter Bürgermeisterin Margit Reichl. Sie überbrachte den Dank der Stadt Neunburg für das große Engagement von Funktionären und Musikern. Auch die Mitglieder sind für diesen ganzen Betrieb unerlässlich, und die treuen Vereinsangehörigen erhielten in der Jahreshauptversammlung Ehrungen für 10 bis 40 Jahre Unterstützung durch ihre Mitgliedschaft.Ehrungen10 Jahre: Theresia Holler und Sebastian Wegele-Dippold; 25 Jahre: Alois Kramer, Josef Lacher und Isolde Preis; 40 Jahre: Georg Dirnberger, Wolfgang Drexler, Adolf Greiner, Josef Ippisch, Rainer Meidhof, Amalie Mittermaier, Georg Preis, Michael Prey, Hermann Schindler und Georg Simbeck.