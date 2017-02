Zu ihrem Millennium lädt sich die Stadt Neunburg Musiker von internationaler Klasse ein: Die "Big Band Felix Slovácek" soll bei der Jubiläumsnacht am 29. April das Publikum verzaubern und begeistern. Zusätzlich wird der "tschechische Swing-König" erwartet.

Die Eintrittskarten zur "Neunburger Jubiläumsnacht" sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.



In Neunburg gibt es die Tickets in der Buchhandlung am Tor und im Büro- und Pressezentrum, in Oberviechtach im Reisebüro "Reiseland". Der Preis beträgt 25 Euro plus Vorverkaufsgebühr. An der Abendkasse werden 29 Euro verlangt.



Programm



19 Uhr: Einlass in die Schwarzachtalhalle; 20 bis 21.30 Uhr: Jubiläumsnacht mit der "Big Band Felix Slovácek"; 22 Uhr: Formation "Swinging Q" mit Tanz; Ende: circa 1 Uhr. (mp)

Das offizielle Festwochenende im Zyklus "1000 Jahre Neunburg" wird von 28. bis 30. April begangen. Exakt an diesen Tagen jährt sich die erste urkundliche Erwähnung anno 1017. "Das wird unser Highlight-Wochenende" prognostizierte Bürgermeister Martin Birner am Montag beim Pressegespräch für die "Neunburger Jubiläumsnacht" am Samstag, 29. April. Mit dem tschechischen Dirigenten, Komponisten und Instrumentalsolisten Felix Slovácek und seiner RTV Big Band aus Prag werden ab 20 Uhr "weltweit bekannte Künstler" in der Schwarzachtalhalle auftreten.Über Marie Tobias, Lehrerin an der Städtischen Musikschule und seit Studienzeiten mit Slovácek befreundet, war der Kontakt mit dem tschechischen Spitzenmusiker zustande gekommen. Den Konzerttermin eingefädelt hatte schließlich Dr. Svatopluk Franz Smola aus Waldmünchen, ebenfalls ein Studienkollege Slováceks. Das Publikum in Neunburg dürfe sich auf "einen Musiker der Weltklasse" freuen, verdeutlichte er. 500 eingespielte Titel und 2 Millionen verkaufte Tonträger könne Slovácek vorweisen. Für sein Sopransaxofon habe dieser einen ganz eigenen, charakteristischen Klang entwickelt.Populär war Felix Slovácek ab Ende der 1960er Jahre als Solist in der Begleitband von Karel Gott geworden. Zahlreiche Auftritte in Fernseh-Shows, internationale Tourneen und die Arbeit mit renommierten Ensembles - darunter das Tanzorchester des Hessischen Rundfunks - prägten sich dem Publikum ein. Bei der RTV Big Band gibt er seit 30 Jahren als Dirigent den Takt vor, zeigt aber auch als Solist sein Können. Das Repertoire der Band deckt Jazz, Swing, Rock-, Tanz- und Popmusik ab, aber auch Ausflüge in Klassik und Folklore stehen auf dem Notenblatt.Als Gesangssolist des Abends wird Jan Smigmator angekündigt. Der tschechische Sänger (Studium am Konservatorium in Prag) hat sich ganz dem Swing verschrieben und wurde im Radioprogramm der britischen BBC in einer Reihe mit Frank Sinatra, Tony Bennett und Michael Bublé genannt. Die in Prag herausgegebene Zeitung "Právo" machte ihn zum "tschechischen Swing-König". Der Waldmünchner Smola hat für Smigmator mehrere Lieder komponiert, die auch auf der jüngsten CD "Time to Swing" zu hören sind.Ebenfalls in Neunburg dabei sein wird Sängerin "Dasha". Die junge Mutter studierte in Prag sowie am College in Boston (Jazz-Gesang) und verfügt über eine "sehr vielseitige Stimme" (Smola). 2010 war sie Trägerin des Thalia-Theaterpreises, der höchsten künstlerischen Auszeichnung in Tschechien.Das Konzert der Big Band soll ab 22 Uhr in einen lockeren Abend münden. Dann wird die tschechische Formation "Swinging Q" mit Tanzmusik unterhalten. Unter den vier Musikern stellte Franz Smola die Slovácek-Schülerin und Saxofonistin Marketa Smejkalova besonders heraus. Insgesamt werde der Abend "sehr schmeichelhaft für die Ohren" werden, versprach Smola.Zweiter Bürgermeisterin Margit Reichl war es wichtig, auf die besondere Kombination aus Swing-Konzert und Tanz-Abend hinzuweisen. Kultur- und Klassikbeauftragter Karl Stumpfi erwartete sich angesichts der internationalen Spitzenqualität der Musiker "einen besonderen Höhepunkt im Jubiläumsjahr". Die Eintrittskarten dafür sind ab sofort erhältlich.