Diese Tickets sind heiß begehrt: Bei der Broadway-Gala der Stadtkapelle und der Berufsfachschule für Musik aus Sulzbach-Rosenberg ist der erste Termin bereits ausverkauft. Für die zweite Aufführung am Sonntag, 26. März, gibt es noch ein Kontingent an Karten.

Zum Jubiläum "1000 Jahre Neunburg" stellt die Stadtkapelle ein ambitioniertes Projekt auf die Bühne. Gemeinsam mit der Musicalklasse der Berufsfachschule für Musik des Bezirks Oberpfalz in Sulzbach-Rosenberg veranstaltet das 70-köpfige Orchester eine Broadway-Gala in der Schwarzachtalhalle. Die musikalischen Leiter Anton Lottner und Manfred Knaak sowie Claudia Kurrle und Michael Blumenthal (Choreographie und szenische Einstudierung) haben ein abwechslungsreiches Programm mit Highlights bekannter Musicals und großartiger Broadway-Shows zusammengestellt. Freuen dürfen sich die Besucher auch auf Gesangsbeiträge von Romy Börner und Felicitas Mandon. Vor und nach der Aufführung spielt die Band "Cappucino".Da die Stadtkapelle die Hauptbühne in der Schwarzachtalhalle bereits alleine füllt, werden die Darsteller der Berufsfachschule auf einer Vorbühne ihre Tanz- und Gesangskünste zeigen. In ihrer Ausbildung werden die jungen Talente für eine Aufnahmeprüfung an einer professionellen Ausbildungsstätte für Musical vorbereitet und schließen ihre zweijährige Ausbildung zudem als staatlich geprüfte Ensembleleiter/Chorleiter in der Fachrichtung Musical ab.Wegen der geringeren Anzahl an Zuschauerplätzen, wird die Broadway-Gala zwei Mal aufgeführt. Die Vorstellung am Samstag, 25. März, ist bereits ausverkauft, für die Sonntagsvorstellung (26. März, 19 Uhr) gibt es noch Karten zum Preis von 17 Euro bei den örtlichen Vorverkaufsstellen.