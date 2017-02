Als die Städtische Musikschule vor zwei Jahren ihr erstes Faschingskonzert veranstaltete, platzte der Schlosssaal wegen des Besucherandrangs aus allen Nähten. Für die Neuauflage am Freitag, 17. Februar, haben die Organisatoren einen Veranstaltungsort mit mehr Platz ausgewählt.

Für die Zweitauflage des Faschingskonzerts (Beginn 19 Uhr) treten die Akteure der Musikschule diesmal auf die Bühne der Schwarzachtalhalle. Anlässlich des 45-jährigen Bestehens der Schule haben sich die Organisatoren zu einer Wiederholung entschlossen. Am neuen Veranstaltungsort soll kein Zuhörer wegen Platzmangels nach Hause geschickt werden.Für das Konzert haben die Schüler zwischen 4 und über 70 Jahren ein sehr abwechslungsreiches und nicht alltägliches Programm vorbereitet. Größere Gruppen und kleinere Ensemble werden mit Tönen, Klängen und Rhythmen aus den unterschiedlichsten Richtungen der Musik aufwarten. Unter anderem wird die "Neunburger Undercover-Band" öfter vor das Publikum treten und das eine und andere Problem ansprechen.Der Eintritt zum Faschingskonzert am 17. Februar ist frei. Die Akteure der Musikschule würden sich aber über Spenden freuen. Und auch wenn's an diesem Abend musikalisch-närrisch zugeht - Maskenzwang besteht nicht.