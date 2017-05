Swing-Ära aufleben lassen

Mit dem Konzert- und Bigband-Abend anlässlich des 1000-jährigen Jubiläums haben die Veranstalter voll ins Schwarze getroffen. Bereits nach der schwungvollen Eröffnung durch die Rtv Bigband Prag unter der Leitung von Felix Slovacek zeigten sich die zahlreichen Gäste, unter ihnen Bezirkstagspräsident Franz Löffler, begeistert.

Beeindruckende Stimmen

Legendäre Titel

Bürgermeister Martin Birner hatte keineswegs übertrieben, als er die Musiker als eine der besten Bigbands der Welt vorstellte, die aus Funk und Fernsehen bekannt ist, 500 Titel im Repertoire hat und zwei Millionen verkaufte Tonträger vorweisen kann. Zusammen mit zwei namhaften Solisten, Jan Smigmator und Dasha, die in Tschechien auch als Radiomoderatoren bekannt sind, ließen sie die Swing-Ära wieder aufleben.Charmant und eloquent führten die beiden auch durch das Programm. Stücke wie "What a differenc a day makes", "Quando quando" und "Time to swing" begeisterten die Sänger mit ihren beeindruckenden Stimmen das Publikum. "Fly me to the moon", einer der bekanntesten Songs Frank Sinatras, durfte ebenso wenig fehlen wie der Welthit "Crazy little thing called love", den Freddy Mercury (Queen) in München komponiert hat. Beeindruckend die Vielseitigkeit der Band, so waren neben den klassischen Standards auch Hits von aktuellen Swinggrößen wie Michael Bublé zu hören. Auch die legendären Stücke wie "NewYork, New York" und "My way" gehörten zum Repertoire von Band und Sängern. Felix Slovacek, der jahrelang Karel Gott mit seiner Band begleitet hat, überzeugte nicht nur als Bandleader, sondern auch als Solist.Für sein Sopransaxofon hat er einen ganz eigenen, charakteristischen Klang entwickelt, den er bei der "Klarinettenmarmelade" mit meisterhaftem Fingerspiel vorführte. Mit seiner weltbekannten goldenen Klarinette verstand er es immer wieder, die Zuhörer mitzureißen und Beifallsstürme auszulösen.Nicht nur bei der tschechischen Version von "Something stupid" folgten die Gäste der Aufforderung zum Tanzen. Sie klatschten auch mit und schnippten mit den Fingern. Zu dem Lied "Piece of music for you" kam Dr. Franz Mohr aus Waldmünchen auf die Bühne und begleitete das von ihm komponierte Stück auf dem Piano. Mit den zwei Zugaben "The lady is a tramp" und Louis Armstrongs "What a wonderful world" verabschiedete sich die Bigband, deren Auftritt ein Gast mit seiner Aussage zusammenfasste: "So etwa haben wir in Neunburg noch nicht gehört!" Nach einer Umbaupause spielte das Swing-Quartett "Swinging Q" bis nach Mitternacht locker zum Tanz auf.