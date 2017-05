Zwei problematische Bauvorhaben hatte der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung zu behandeln. In einem Fall waren bauliche Veränderungen bereits Fakt.

Von einer "vertrackten bauplanrechtlichen Situation" sprach CSU-Stadtrat Klaus Zeiser in Zusammenhang mit einem Antrag des Bauunternehmens Steininger. Die Firma plant den Neubau einer Lagerhalle auf dem Betriebsgrundstück an der Austraße. Der Flächennutzungsplan weist das Grundstück als Gewerbegebiet aus, das Vorhaben liegt nicht im Bereich eines Bebauungsplans. Ob es aus Lärmschutzgründen zulässig ist, soll nun die Untere Immissionsschutzbehörde prüfen, ebenso die zulässigen Flächen. Problematisch ist aus Sicht der Verwaltung aber die Erschließung, die derzeit nur über die Stichstraße der Austraße erfolgen könnte. Hier biete sich nun ein Bauleitplanverfahren an, so der Vorschlag der Verwaltung auch in Hinblick auf Anliegerbeschwerden.Einstimmig wurde die Verwaltung beauftragt, zur kurz- oder mittelfristigen Entschärfung dieses "verkehrlichen Missstandes" eine vertragliche Vereinbarung mit der Firma Steininger zu treffen: Das Baugrundstück soll über neu erworbene Grundstücke erschlossen werden. Davon soll dann das gemeindliche Einvernehmen abhängen. Stadtrat Martin Scharf (Freie Wähler) sah darin auch eine Chance, die Zufahrt zur Schule zu verbessern.Ein Bauleitplanverfahren soll auch im zweiten Fall Klärung bringen: Nachträglich geht es um eine Nutzungsänderung und den Ausbau eines bestehenden Gebäudes mit Ferienwohnungen, Fremdenzimmern und Veranstaltungsräumen in Büchelhof bei Kemnath. Allerdings liegt das Objekt im Außenbereich, eine Ausnahmeregelung sei aufgrund des Umfangs nicht möglich. "Das Vorhaben ist in der nunmehr errichteten und jetzt beantragten Dimension auch nicht ausreichend erschlossen", so die Stellungnahme der Verwaltung, die auch Bedenken in Hinblick auf Rettungsdienste und die Lage in der Schutzzone Oberpfälzer Wald hat. Die Bewohner der Kemnather Mühle und von Neuhäusl hatten sich bereits bei der Unteren Bauaufsichtsbehörde über die dort nicht genehmigten Nutzungen beklagt. Einstimmig votierte der Stadtrat deshalb für ein Bauleitplanverfahren, der Bauantrag aber fand keine Zustimmung.