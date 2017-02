Margit Reichl bleibt weiterhin an der Spitze der Frauen-Union. Die Hauptversammlung war auch die Bühne, um mehrere Mitglieder zu ehren.

Wahlen Vorsitzende: Margit Reichl; Stellvertreter: Anna Lottner, Sabine Bauer; Kassier: Helga Wiederer; Schriftführerin: Gabi Irlbacher. Beisitzer: Rita Wilhelm, Andrea Troidl, Verena Binder, Regina von Wenz, Gerda Braun-Beikler; Kassenprüfer: Josefine Sauerer, Annemarie Brunner. Delegierte: Margit Reichl, Anna Lottner, Gerda Braun-Beikler, Verena Binder, Andrea Troidl, Sabine Bauer, Gabi Irlbacher. Ersatz: Regina von Wenz, Marianne Deml, Rita Wilhelm. (agr)

(agr) Engagierte Damen, die sich bereits seit den Gründertagen in der Neunburger Frauen-Union (FU) einbringen, sind für 40-jährige Zugehörigkeit ausgezeichnet worden. Ehrenmitglied Theresia Rampf, die stellvertretende Ortsvorsitzende Anna Lottner sowie Marianne Deml, Elfriede Schart, Annemarie Brunner und Melanie Landkammer hätten sich für die Belange der Frauen engagiert, stellte Vorsitzende Margit Reichl in ihrer Laudatio fest.In ihrem Rückblick ließ Reichl die Teilnahme an politischen Veranstaltungen, die Mithilfe beim CSU-Sommerfest sowie eine Kräuterwanderung mit Christine Ebenschwanger Revue passieren. Aktuell zähle die Frauen-Union 50 Mitglieder. Eine Lanze brach Reichl für Frauen in der Politik. Sie verfolgten eigene Ansätze, verfügten über vielfältige Lebenserfahrung und könnten damit die Qualität politischer Entscheidungen verbessern. Ein Symposium "Frauen in der Politik" soll sich dieser Thematik annehmen. Im Neunburger Stadtrat beispielsweise ist ein Viertel der Mitglieder weiblich.Nach Ausführungen zur aktuellen Stadtratsarbeit folgte die Neuwahl des Führungsgremiums (siehe Infokasten), dazu war auch die FU-Kreisvorsitzende Marianne Forster nach Neunburg gekommen.Bürgermeister Martin Birner griff die Worte der Vorsitzenden auf. Es sei wichtig, dass sich Frauen in die Politik einbringen, denn sie betrachteten manches aus anderem Blickwinkel.