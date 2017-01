Mit deutlicher Mehrheit hat der Stadtrat eine Umplanung des "Pfalzgrafencenter" gebilligt. Wesentlichste Änderung: Einer der beiden bisher vorgesehenen Discounter soll zum Vollsortimenter aufgestockt werden. Kritiker halten ein neues Bebauungsplanverfahren für notwendig.

Aus Festsetzungen befreien

Widerspruch zu Vorgaben

Geänderte Planung Die Tektur für das von Michael Winderl geplante Fachmarktzentrum "Pfalzgrafencenter" sieht im Wesentlichen folgende Inhalte vor:



Ein Vollsortimenter mit 1850 Quadratmetern Verkaufsfläche ist anstelle eines bisher vorgesehenen Discounters (Verkaufsfläche 1200 Quadratmeter) vorgesehen. Der Netto-Markt bleibt im Bestand erhalten. Es bleibt bei 750 Quadratmetern Verkaufsfläche, statt der geplanten 1200.



Der "Paperpoint" (Geschenke, Spiel- und Schreibwaren) bleibt im Gebäude der Tankstelle und wird um 90 Quadratmeter erweitert. Ein geplanter Bürofachmarkt im neu geplanten Baukörper entfällt. Die Verkaufsfläche ändert sich durch die Tekturplanung von 4610 auf 4530 Quadratmeter.



Die Tankstelle wird umgebaut und erhält zwei Außenwaschplätze mit Tagesbetrieb; außerdem wird der Shop-Bereich vergrößert und um ein Café ergänzt. Die Anzahl der Stellplätze beträgt künftig 180; davon 17 Parkplätze für Personal, 54 Stellflächen mit einer Breite von 3 Metern und 109 Parkplätze in einer Breite von 2,80 Metern. (mp)

Bürgermeister Martin Birner informierte in der Sitzung am Donnerstag über die Inhalte des Tektur-Antrags. Unter anderem soll aus der ursprünglichen Discounter-Fläche von 1200 Quadratmetern ein Vollsortimenter mit 1850 Quadratmetern Verkaufsfläche werden. Laut den Sitzungsunterlagen handelt es sich dabei offenbar um einen Markt der Rewe-Gruppe. 750 Quadratmeter - statt 1200 - seien dagegen beim Netto-Markt vorgesehen. Hier werde der Bestand beibehalten.Der durch die Verwaltung befragte Gutachter erwarte sich durch die Tektur keine Verschlechterung gegenüber der verkehrs- und schalltechnischen Untersuchung aus der Phase der Bauleitplanung. Birner stellte fest, dass wegen der Abweichungen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Sondergebiet großflächiger Einzelhandel Pfalzgrafencenter" eine Befreiung erforderlich sei. Aus Sicht der Verwaltung könne diese erteilt werden.Martin Scharf (Freie Wähler) lehnte die Tektur ab. Er verwies auf den Durchführungsvertrag mit dem Investor, in dem sich dieser verpflichte, einen hiesigen Discounter aus dem Industriegebiet an der Amberger Straße anzusiedeln. Eine Änderung des Bebauungsplans sei nicht nur nötig, weil der Investor dieser Verpflichtung nicht nachkomme, sondern auch, weil der Plan nach dessen Vorgaben aufgestellt worden sei. Alle Stellungnahmen von Einwendern und Fachstellen seien darauf bezogen. Eine Änderung lediglich per Tektur werde "die Baugenehmigung noch angreifbarer machen".Dr. Richard Wagner (CSU) sah die Änderungen als "so gravierend", dass eine neue Genehmigung nötig werde. Er verwies auf den Landesentwicklungsplan, der eine Verkaufsfläche von 1400 Quadratmetern erlaube, im Fachmarktzentrum sei aber ein Lebensmittel-Sortiment von 3250 Quadratmetern vorgesehen. Durch den Vollsortimenter seien negative Auswirkungen auf den Einzelhandel in der Innenstadt zu erwarten, auch die Handelskette Edeka habe per Schreiben auf eine mögliche Existenzgefährdung für den Markt am Torweihergelände (ebenfalls ein Vollsortimenter, Anm. der Red.) hingewiesen. Er werde nicht zustimmen.Eine zweiten Vollsortimenter sah CSU-Fraktionssprecher Klaus Zeiser als Vorteil für die Verbraucher. Ob die Tektur im Sinne des Baurechts sei, habe das Landratsamt als Genehmigungsbehörde zu entscheiden - "für uns kommt's darauf an, ob die Planung unseren Zielsetzungen auch weiterhin entspricht". Die Einwände von Edeka seien legitim, aber davon dürfe sich das Gremium bei der Abstimmung nicht leiten lassen. Bei Schließung des Einkaufsmarkts in der Amberger Straße habe sich die Handelskette auch nicht um Neunburger Belange gekümmert. Der Großteil seiner Fraktion werde der Tektur zustimmen.Nicht dazu gehörte Christoph von Wenz (CSU), der einen Widerspruch zu integralen Bestandteilen der Baugenehmigung, den Zielen im Bebauungsplan und wesentlichen Vorgaben des Stadtrats sah. Er verwies darauf, dass die Verwaltung während der Bebauungsplanaufstellung Befürchtungen über die Ansiedlung eines Vollsortimenters stets zurückgewiesen habe. Von Wenz plädierte dafür, ein Zielabweichungsverfahren einzuleiten und einen neuen Bebauungsplan aufzustellen.Zweite Bürgermeisterin Margit Reichl sah die Stadt in der Pflicht, die Bürger mit besten Einkaufsmöglichkeiten zu versorgen. Sie setze auf eine schnelle Verwirklichung des Projekts - "sonst nehmen uns die Nachbarstädte noch den ganzen Kuchen weg". Mit 12:5 Stimmen (4 Räte fehlten erkrankt oder entschuldigt) gab es grünes Licht für die Tektur.