Die Investitionen der Stadt Neunburg sind nicht von Pappe. Was den Stadträten dabei die Sorgenfalten glättet, ist die enorme Leistungsfähigkeit der örtlichen Betriebe. Auf sie fiel der Blick nun auch bei der Verabschiedung des Haushalts mit einem Volumen von rund 24 Millionen Euro.

Nicht alles wertvoll

Aufmöbeln fällig

Eckdaten im Haushaltsplan 2016 Gesamtvolumen: 23,81 Millionen Euro; Verwaltungshaushalt: 16,0 Millionen Euro; Vermögenshaushalt : 7,8 Millionen Euro.



Wichtigste Einnahmen: Gewerbesteuer 7,3 Millionen Euro; Einkommensteuer 3,55 Millionen Euro; Grundsteuer 908 000 Euro. Keine Schlüsselzuweisungen.



Wichtigste Ausgaben: Kreisumlage 4,9 Millionen Euro; Personalkosten 2,49 Millionen Euro; Gewerbesteuerumlage 1,56 Millionen Euro.



Bedeutende Investitionen: Grundschul-Sanierung (inklusive Turnhalle) 1,7 Millionen Euro; Fortführung Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße Wenigrötz-Poggersdorf 550 000 Euro; Breitbandversorgung 450 000 Euro; fünf neue Tragkraftspritzenfahrzeuge für Ortsfeuerwehren 440 000 Euro, Sanierung der Fronfeste 350 000 Euro; Tribünendach im Burghof 320 000 Euro; Instandhaltung von Straßen 300 000 Euro; Fisch-Erlebnispark Eixendorfer See 285 000 Euro; Dorferneuerung Mitterauerbach 244 000 Euro, Generalsanierung Schiederhof in Mitterauerbach 200 000 Euro.



Zuführung zum Vermögenshaushalt: 1,07 Millionen Euro; Kreditaufnahme: 1,63 Millionen Euro; freie Finanzspanne: 533 745 Euro; Neuverschuldung: 1,1 Millionen Euro.



Schuldenstand Stadt: 9,27 Millionen Euro; Schuldenstand Stadtwerke : 2,48 Millionen Euro, Schuldenstand pro Einwohner : (Stadt und Stadtwerke) 1427,26 Euro. (bl)

Das Finanzpaket, das der Stadtrat am Donnerstagabend verabschiedet hat, ist nicht ganz so dick wie im Vorjahr (rund 26 Millionen Euro), und die Gewerbesteuer könnte nicht ganz so üppig ausfallen. Statt mit 9,2 Millionen Euro wie im Vorjahr hat sie Kämmerer Michael Haßfurter für heuer mit 7,3 Millionen Euro angesetzt. "Wir wollen schließlich nicht, dass ein Loch entsteht", begründete er dies und verwies auf Unwägbarkeiten wie beispielsweise einen möglichen Einfuhr-Stopp in die USA.Dass die Gewerbesteuer die Grundlage für einen soliden Haushalt ist, betonte auch Bürgermeister Martin Birner. Die überdurchschnittliche Finanzkraft müsse Neunburg aber auch insofern büßen, als sie zu einer hohen Kreisumlage von 4,9 Millionen Euro führt. Aufgrund dieser Umstände und der geplanten Investitionen sei heuer eine Kreditaufnahme von 1,6 Millionen Euro notwendig, erläuterte Birner und verwies auf die Investitionsschwerpunkte (siehe Infokasten). Die Erweiterung des Rathauses wird dabei allerdings erst in den Jahren 2018 und 2019 einkalkuliert."Ein außergewöhnlich guter Haushalt", lobte CSU-Fraktionssprecher Klaus Zeiser das Zahlenwerk und pries die Situation als Folge einer vorausschauenden Grundstücks- und Ansiedlungspolitik der Stadt. "30 Prozent des Haushalt gehen in den investiven Bereich", stellte er klar und rechtfertigte die Neuverschuldung mit Hinweis darauf, dass hier zukunftsorientiert in Bildung und Betreuung investiert werde sowie in Breitband, Straßen und Wohnungsbau. "Unverantwortlich wäre es, auf notwendige Investitionen zu verzichten", argumentierte er."Nicht ganz so euphorisch" war Martin Scharf (Freie Wähler). Er beklagte den Anstieg der Verbindlichkeiten, die hohe Kreisumlage und die Tatsache, dass man 1,5 Millionen Euro von der Gewerbesteuer an andere Kommunen abführen müsse. Andererseits sei es "richtig und wichtig" Großprojekte wie die Grundschul-Sanierung mit 10 Millionen Euro zu schultern, dafür nehme man auch eine Neuverschuldung in Kauf. Der Haushalt enthalte aber auch Maßnahmen, die es nicht wert seien. Scharf kritisierte die Verschönerungsmaßnahmen am Plattenberg, die Kosten fürs Jubiläumsjahr und den Verzicht auf Einnahmen über den Verkauf von Festabzeichen sowie den Stellenplan. Er zeigte sich erleichtert, dass die Rathaus-Erweiterung zurückgestellt wurde, "aber nächstes Jahr ist sie leider drin".Für SPD-Stadträtin Margot Weber ist im Jubiläumsjahr das "Aufmöbeln mancher Ecken" durchaus angesagt, zumal die Geschichte Kleinode hinterlassen habe, auf die man stolz sein könne. Heimatpfleger Theo Männer gebühre in diesem Zusammenhang besonderes Lob. "Die frei verfügbare Spitze schrumpft", lautete Webers Fazit angesichts des vorliegenden Finanzpakets. Die Sorgenfalten würden aber geglättet durch den Ausblick auf die "dauerhafte Leistungsfähigkeit" der Stadt - bei Arbeitsplätzen und somit Steuerkraft belege sie im Landkreis einen Spitzenplatz. Kritik gab es von ihrer Seite für die relativ späte Verabschiedung. Außerdem forderte sie eine transparentere Gestaltung städtischen Handelns, um "nachträgliches Grummeln in der Bevölkerung" abzumildern. Außerdem würden bei Großprojekten Nachfolgekosten vernachlässigt.Trotz dieser Kritikpunkte wurde der Haushalt schließlich einstimmig verabschiedet, ebenso der Stellenplan. Mit einer Gegenstimme von Martin Scharf wurden auch Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2020 gebilligt.