Für den Grundschul-Umbau werden erste Zuschüsse erwartet, ein Finanzpaket zur Reparatur maroder Straßen soll geschnürt werden, und auch für den Brandschutz ist Geld vorhanden. In der Stadtkämmerei wird Stück für Stück der Haushaltsrahmen für 2017 abgesteckt.

Bei Steuern vorsichtig

Erste Lesung im April

Im Blickfeld des neuen Haushaltsjahres Kreisumlage



Die Ausgaben für die Kreisumlage könnten im städtischen Haushalt heuer auf ein neues Rekord-Niveau steigen. Bei gleichem Hebesatz müsste Neunburg - wegen der Steuer- und Umlagekraft - rund 5 Millionen Euro zahlen. Im Vorjahr flossen 4,18 Millionen Euro.



Laut Bürgermeister Martin Birner soll im Kreistag auf eine Senkung des Hebesatzes hingewirkt werden. "Schon ein Prozentpunkt weniger würde uns 111 000 Euro sparen", so Kämmerer Michael Haßfurter dazu.



Arbeitsplätze



Die positive Entwicklung der vergangenen Jahre setzt sich fort: Zuletzt waren 3937 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in Neunburg erfasst. "Mittlerweile dürften es rund 4000 sein", vermutet der Kämmerer, die Tendenz sei weiter steigend. Vor einigen Jahren lag die Zahl der Jobs noch bei rund 3300 Euro.



Baukindergeld



Heiß begehrt war 2016 das städtische "Programm zur Förderung des Wohnbaus für Familien mit Kindern". Rund 160 000 Euro hat die Stadt spendiert. Für heuer rechnet die Verwaltung nicht mit einem Rückgang der Nachfrage. (mp)

"Wir sind dabei, die Eckdaten zusammenzutragen", schildert Stadtkämmerer Michael Haßfurter beim Pressegespräch mit Bürgermeister Martin Birner. Dabei werde abgeklärt, welche Maßnahmen anstehen, aber auch der Mittelbedarf für weitere Vorhaben ist zu ermitteln. Wie Birner versicherte, werde die Stadtverwaltung bei den Ansätzen "konservativ planen, um Luft bei ungeplanten Entwicklungen zu haben".Auf der Einnahmenseite rechnet der Kämmerer - vorsichtig geschätzt - mit einem Gewerbesteuer-Aufkommen von höchstens 7 Millionen Euro. Im Vorjahr war von 9,2 Millionen Euro ausgegangen worden, letztendlich seien 9,35 Millionen Euro erreicht worden. Eine positive Entwicklung erwartet der Kämmerer bei der Einkommensteuer. Nach den 3,4 Millionen Euro aus dem Vorjahr geht der Ansatz nur von geringfügig weniger - 3,35 Millionen Euro - aus. "Unsere Bürger verdienen gut", schließt der Bürgermeister daraus.Hauptpunkt bei den Investitionen in 2017 wird der weitere Grundschul-Umbau in der Ledererstraße sein. Dort gehen die Arbeiten mit der Sanierung des Verwaltungstrakts und dem Neubau von Pausen- und Turnhalle weiter. "Wir erwarten, dass für das Projekt heuer die ersten Zuschüsse fließen", blickt der Kämmerer voraus, der die Gesamtkosten des Vorhabens auf rund elf Millionen Euro beziffert. Auf dem Brandschutz-Sektor werden in den nächsten beiden Jahren fünf Tragkraftspritzenfahrzeuge für gemeindliche Feuerwehren angeschafft. Laut Haßfurter läuft momentan die Ausschreibung, pro Auto werde mit Kosten von rund 80 000 Euro gerechnet.Auf dem Bildungsbereich soll der Ausbau des Ganztagsangebots an der Mittelschule abgeschlossen werden. Letzter Teilabschnitt ist die Anpassung von zwei Klassenzimmern. Bei der Kinderbetreuung werden zusätzliche Krippenplätze in einer weiteren Gruppe im Gerhardinger-Haus geschaffen. Bürgermeister Birner verwies hier auf die steigende Nachfrage seitens der Eltern. Dank der Zusammenarbeit mit dem Schulschwestern-Orden habe hier schnell reagiert werden können.Als Investitionen bei der Infrastruktur ist die Erneuerung schlechter Straßen - beispielsweise in der Diendorfer Straße oder Am Sonnenschein - im Ansatz eingeplant. Der Breitbandausbau soll im Umland vorangebracht werden, dafür möchte Neunburg auf Fördermittel aus dem Bundesprogramm zugreifen. Apropos Zuschüsse - bei jenen Breitband-Projekten, mit denen die Stadt im Förderprogramm des Freistaats zum Zuge kam, sind diese aktuell noch nicht ausbezahlt. "Bisher haben wir stark in Vorleistungen gehen müssen", erklärt der Bürgermeister.Auf dem Zettel hat die Stadtverwaltung auch den Erwerb geeigneter Grundstücke, um die Entwicklung beim Wohnbau und in Sachen Gewerbeansiedlungen voranzubringen. Die Vergabe für den Bau der neuen Burghof-Tribüne soll im März der Stadtrat entscheiden, die Sanierung der Fronfeste und des Dreiseithofs in Mitterauerbach gehen der Vollendung entgegen. Für den Umbau des Schlosses und die Rathaus-Erweiterung soll in die Planung eingestiegen werden."Wir haben wieder einiges auf der Pfanne - und das in vielen Bereichen", gibt der Bürgermeister zu verstehen. Es gelte aber, "Haushaltsvernunft" zu wahren. Die Stadtspitze müsse dabei abwägen, was man sich leisten kann, welche Maßnahmen dringlich sind und was zeitlich geschoben werden kann. Über die endgültige Reihenfolge der Projekte werde dann im Stadtrat entschieden. Kämmerer Michael Haßfurter rechnet damit, dass im April die erste Lesung des Etats im Hauptverwaltungsausschuss stattfindet. Dann könne das Zahlenwerk im Mai vom Stadtrat verabschiedet werden.