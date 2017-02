Zu einer Nominierungsversammlung trafen sich die Freien Wähler der Kreisvereinigungen Schwandorf und Cham im Gasthaus Sporrer. Aus ihr ging Frank Aumeier als Wahlkreiskandidat für die Bundestagswahl hervor. "Es geht für die Freien Wähler nicht vordergründig um die Personen, sondern um die Themen", stellte Kreisvorsitzender Jürgen Neuber klar. Deshalb habe man vor Jahren beschlossen, auch bundesweit mitwirken zu wollen. Schwandorf und Cham hatten bei den Wahlen 2008 und 2013 die besten Ergebnisse in der Oberpfalz eingefahren. "Wir Freien Wähler zeigen Flagge", betonte MdL Joachim Hanisch und wies auf die Vertretung im Landtag und Europaparlament hin.

Der aus dem Landkreis Cham vorgeschlagene Kandidat Frank Aumeier erhielt mit 41 Stimmen das volle Vertrauen aller Stimmberechtigten. Mit Max Schmaderer und Albert Krieger wurden zwei Personen zur Versicherung an Eidesstatt gewählt. Kreisvorsitzender Jürgen Neuber und Bad Kötztings Bürgermeister Markus Hoffmann wurden zu Vertrauensleuten bestimmt."Wir brauchen eine Politik, die auf dem Allgemeinwohl der Gesamtbevölkerung, auf Nachhaltigkeit und vor allem auf unserem Wertesystem basiert:" So beschrieb Frank Aumeier seine Gründe für die Kandidatur zur Bundestagswahl. Frischer Wind sei nötig, um den Bürgern das staatliche Handeln wieder erklärbar zu machen. Die Freien Wähler brächten Sachverstand von außen in den Bundestag. Als Beispiele ihrer erfolgreichen Arbeit im Landtag zählte er die Aufdeckung der Landesbank-Affäre, die Abschaffung der Studiengebühren, das Meister-Bafög, bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen und Drängen auf vermehrte Förderung des ländlichen Raums auf. Ohne praktikables Einwanderungsgesetz und ohne Nachweis der wirklichen Identität der Migranten trete die Ohnmacht der Flüchtlingspolitik zu Tage. Aumeier nannte als weitere Baustellen die innere Sicherheit sowie die soziale Absicherung.Frank Aumeier ist 41 Jahre alt, ledig, Ortsvorsitzender der Freien Wähler in Cham und dort seit 2014 Stadtrat. Er ist seit 2004 Mitglied des Jugendhilfeausschusses des Kreistages und Referent für Städtepartnerschaften im Stadtrat. Als Bankkaufmann ist er seit 15 Jahren bei einer gesetzlichen Krankenkasse tätig.