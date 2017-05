26 Teilnehmer auf 18 Bahnen

26 Teilnehmer kämpften beim Clubturnier im Golf- und Landclub "Oberpfälzer Wald" um den Sieg. Der Golf- und Landclub lud alle Mitglieder und auch Gäste zu diesem vorgabenwirksamen Zählspiel nach Stableford über 18 Löcher ein und trat selbst als Sponsor auf. Es gab jeweils einen Preis im Brutto und drei Netto-Preise in zwei Klassen. Den Sieg im Brutto sicherten sich am Ende Pia Schwandner (20) und Thomas Wiederer (27). Die Preise in den beiden Nettoklassen gingen an Matthias Kerscher, Konrad Wiederer, Werner Schnaitter, Jochen Bösl, Jürgen Hildebrand und Daniel Heinfling.