Mit einer Eröffnungsfeier startete der Tennisclub in die neue Saison. Im Clubheim an der Dorrerstraße wurde eine deftige Brotzeit aufgetischt, und Vorsitzender Martin Scharf betonte, dass die Plätze hervorragend "in Form" seien. Sein Dank galt Technischem Leiter Thomas Seidel und Platzwart Gerald Reiml, die mit ihren Helfern die Anlage bestens zur Saisoneröffnung präpariert hatten. Auch abseits des Platzes bietet der TC ein umfangreiches Programm: Beispielsweise wird zur 1000-Jahr-Feier der Stadt am 26. Juli eine "Beatles-Night" und am 27. Juli eine "Rock-Night", jeweils im Burghof, auf die Beine gestellt.