Abteilungsleiter Fritz Weig blickte bei der Mitgliederversammlung der Handballabteilung des 1. FC Neunburg im Gasthaus Mappl auf über 200 Punktspiele zurück. Er erinnerte an das Engagement der Abteilung beim Altstadtfest und dem Burgadvent, das Jugendzeltlager am Hammerweiher bei Strahlfeld und das 7. Neunburger Trainerseminar am zweiten Juniwochende.

Über den sportlichen Verlauf der Saison berichteten die Trainerinnen und Trainer Daniela Kessler, Isabelle Weig, Lina Nißl, Renate Batzl, Max Röthlein, Peter Tweedale, Georg Wittmann und Anton Reitinger. Besonders erwähnenswert waren der Meistertitel der weiblichen A-Jugend in der Bezirksoberliga, der zweite Platz der Damenmannschaft in der Bezirksliga (und damit der Aufstieg in die Bezirksoberliga), der sechste Platz (mit ausgeglichenem Punktekonto) der A-männlich in der Landesliga und der zweite Platz der B-männlich in der Bezirksoberliga. Bürgermeister Martin Birner würdigte in seinem Grußwort den Zusammenhalt der Handballabteilung, die Jugendarbeit und die Zusammenarbeit bei den städtischen Veranstaltungen.Keine Änderungen ergaben die turnusmäßige Vorstandswahlen: Unter Leitung von Martin Birner und dem städtischen Sportbeauftragten Herbert Wartha wurden 1. Abteilungsleiter Fritz Weig, 2. Abteilugsleiter und Jugendleiter Georg Wittmann, Schriftführerin Hermine Wittmann, Kassier Werner Schneeberger und die Beisitzer Gerlinde Kwasny, Daniela Kessler, Johannes Batzl und Gregor Mardanow im Amt bestätigt.Im Anschluss an die Zusammenkunft fand die Mitgliederversammlung des Handball-Fördervereins statt.