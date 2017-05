Alles muss raus: Damit die Sanierung weitergehen kann, muss die Turnabteilung des 1. FC Neunburg die Grundschulturnhalle bis zu den Pfingstferien räumen. Die Jahresversammlung war aber auch von Personalentscheidungen geprägt.

Neuwahlen Abteilungsleiterin: Martina Kirschner; Stellvertreterin: Verena Binder; Kassier: Margot Köppl; Schriftführerin: Rosa Schafbauer; Beisitzer: Simone Krämer, Irene Raab, Elfriede Smolen. (agr)

(agr) Fast 50 Mitglieder hatten sich in der Turnhalle der Grundschule in der Ledererstraße versammelt. Ehe Martina Kirschner bei den Neuwahlen erneut an der Spitze bestätigt wurde (siehe Infokasten), lobte FC-Gesamtvorsitzender Hans-Werner die problemlose Zusammenarbeit mit der Abteilung und würdigte das Engagement der Übungsleiter. Im Breitensport komme es nicht so sehr auf Höchstleistungen an, vielmehr stehe die körperliche Ertüchtigung im Vordergrund. Ein "Markenzeichen" der Abteilung seien die Tanzgruppen.Über zwei Jahre reichte der Bericht von Abteilungsleiterin Martina Kirschner. Sie lobte, dass Magdalena Stangl, Anna-Lena Krämer, Hanna Fuß, Anja Ruhland, Maddy Meindl und Marina Glöckl erfolgreich die Prüfung zum Trainerassistenten ablegten. Die Übungsleiterinnen Simone Wartha und Marina Richter sind nun geprüfte Kampfrichter für Tanzwettbewerbe. Mit Tanzworkshop, Einradkurs und Spielfest bereicherte die Abteilung das Ferienprogramm der ArGe Jugend. Auf dem gesellschaftlichen Sektor standen Ausflüge zur Landesgartenschau, in den Churpfalzpark nach Loifling und in die Boulderwelt nach Regensburg.Kirschner wies darauf hin, dass die Turnabteilung heuer seit Februar dem Bayerischen Turnverband angehört. In der Vorschau wies sie auf die Teilnahme der Aerobic-Gruppe beim Jubiläumsfestzug am 23. Juli hin, das Abschlussessen wird am 25. Juli im Gasthof Sporrer stattfinden. Anstelle eines Ausflugs für die Erwachsenen, wird heuer das Geld in die Jugendarbeit investiert. Die laufende Sanierung der Grundschule wirkt sich auf den künftigen Trainingsbetrieb der Abteilung aus. Da der Abriss der alten Turnhalle bevorsteht, müssen die Gerätschaften (Bälle, Turngeräte usw.) bis zu den Pfingstferien ausgeräumt werden. Sperrige Güter werden in der Lagerhalle von Fritz Weig im Murnthal zwischengelagert.Während des Neubaus kommen die Gruppen in verschiedenen Ausweichdomizilen unter: Kinderturnen (Ute Fuß), Tanzen (Monika Steffens) und die Gruppe "Mobile" (Conny Rammrath) finden im Kloster statt. Ein Zimmer im alten Schulgebäude erhalten die Gruppen "Rosi" und "Ute". "Aerobic" und "Herrenturnen" weichen in die Dreifachturnhalle aus.