Zum zweiten Mal wurde an der Grundschule der "Tag des Mädchenfußballs" angepfiffen. 29 Kinder ließen sich vom Spiel mit dem runden Leder faszinieren.

Zu diesem Projekt hatte die Schule alle Viertklässlerinnen sowie die Kinder aus der neugegründeten AG Mädchenfußball eingeladen. Insgesamt meldeten sich 29 fußballbegeisterte Mädels zu diesem Fußballnachmittag, der in der Dreifachturnhalle in der Katzdorfer Straße abgehalten wurde.Nach einem kurzen Aufwärmen trainierten die Mädchen an sechs verschiedenen Stationen den Umgang mit dem Ball. Bei der Betreuung wurde Organisatorin Christina Eckmann, Lehrerin an der Grundschule und ehemalige aktive Spielerin beim FC Bayern, von sechs Buben aus der Klasse 4a unterstützt.In einer kurzen Pause sorgte Hausmeister Raimund Ferstl mit Verpflegung für neue Energie. Gestärkt ging es für die Mädels dann in eine besondere Turnierform, bei der jede gegen jede spielte. Die besten sechs Spielerinnen durften sich über einen Fußball, eine Trinkflasche und eine Brotzeitdose freuen. Diese Geschenke stellte der Bayerische Fußball-Verband. Als Andenken an den kurzweiligen Nachmittag bekamen alle Teilnehmerinnen einen Minifußball.