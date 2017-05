Engagierte Frauen wie Ida Hofweber, Elfriede Eckl, Resi Rötzer und Traudl Kindermann haben in liebevoller Kleinarbeit Palmbuschen, Palmherzen und Palmkränzchen gefertigt. Damit haben sie nicht nur ihren Fleiß unter Beweis gestellt. Sie zeigten auch, dass sie ein Herz für die Schule "Escuela Billinque Notre Dame" in Honduras haben.

Diese Grundschule in Honduras bedarf dringendst der Erweiterung. Sie befindet sich in einem äußerst armen Gebiet in der Stadt Yoro. Die Schule wird vom Orden der Armen Schulschwestern geleitet und von der Theresia-Gerhardinger-Stiftung finanziell unterstützt.Ida Hofweber übergab nun an Schwester Gabriele Blab eine Summe von 1450 Euro, die sie für den guten Zweck an die Theresia-Gerhardinger-Stiftung weiterleiten soll.Die Spender wiederum dankten bei dieser Gelegenheit auch allen, die durch ihren Beitrag aus dem Garten die Basis für diese Unterstützung lieferten. Sie hatten nämlich das grüne Material beigesteuert.