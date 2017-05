Für 44 Buben und Mädchen, die sich in der Pfarrkirche Sankt Josef am Altar versammelt hatten, war es eine Premiere. Zum ersten Mal durften sie die Kommunion empfangen.

In den vergangenen Monaten hatten sich die Kinder in Gottesdiensten, Gruppenstunden sowie im Religionsunterricht auf diesen Tag vorbereitet. Stadtpfarrer Stefan Wagner empfing die Kinder im Pfarrheim und zog mit ihnen und Pastoralreferentin Susanne Albang ins voll besetzte Gotteshaus ein. Mit den brennenden Kommunionkerzen in der Hand erneuerten die Buben und Mädchen das Taufversprechen. Als Vertreter der Gemeinde brachten sie Brot und Wein zum Altar.In seiner Predigt ging Stadtpfarrer Wagner auf die Gläubigen als "lebendige Steine" ein. Mit ihnen baue Gott "sein Haus, das lebt". Je mehr solche Steine zusammenkommen, umso größer, vielfältiger und schöner werde die Kirche Gottes. Je mehr Menschen sich als Christen miteinander verbinden, desto stärker und stabiler werde auch die Gemeinschaft. Den Kommunionkindern wünschte der Geistliche, dass ihre Gemeinschaft mit Jesus noch enger werde.Bei der Dankandacht am Nachmittag gaben die Kinder ihr Opfer für Kinder und Jugendliche in der Diaspora. Anschließend segnete Stadtpfarrer Stefan Wagner noch Gotteslob, Kreuze und Rosenkränze.Zum ersten Mal an den Tisch traten: Lena Artmann, Anna Beer, Hannah Binder, Fabian Bindl, Lena Danner, Kyra Duscher, Maximilian Eckl, Sebastian Ettl, Marius Franke, Tobias Gleissner, Veronika Gleixner, Emily Gräßl, Anja Kainz, Theresa Kalb, Dawid Kelma, Leo Kessler, Pia Kindler, Bastian Klier, Jana Klonner, Sebastian Kopp, Iris Krahl und Eva Kroner.Außerdem Verena Landkammer, Maximilian Leschinski, Kilian Maier, Samuel Mandon, Dominic Mattusch, Alina Meier, Lea Meier, Matthias Meier, Tim Meixner, Julian Resch, Julia Schießl, Sarah Schneeberger, Christoph Schneider, Alicja Stangl, Alexandru Visan, Lucas Wack, Vincent Walbrun, Lina Weigl, Vanessa Wüstner, Lena Zimmermann und Celine Zintl.