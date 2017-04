Mit einem Festakt und einem Tag der offenen Tür feiert die Berufsschule am Sonntag, 7. Mai, das 60-jährige Bestehen. Studiendirektor Günter Dirnberger wird an diesem Tag zurückblicken auf die Eröffnung der ersten Kreisberufsschule in der Oberpfalz und an die Entwicklung der Außenstelle des Beruflichen Schulzentrums Schwandorf mit aktuell 464 Schülern erinnern.

Aus der einstigen Landwirtschaftsschule ist ein Kompetenzzentrum für den Forst- und Agrarbereich mit bayernweiter Ausstrahlung geworden. Für die Forstwirte ist Neunburg vorm Wald der einzige Berufsschulstandort in Bayern. 202 Jugendliche befinden sich in dieser Sparte derzeit in der Blockbeschulung. Im angegliederten Schülerheim können sie wohnen. In der Ausbildung befinden sich ferner 160 angehende Mechatroniker des Land- und Baumaschinenhandwerks und 102 Landwirte aus der gesamten Oberpfalz. Sie werden von 30 haupt- und nebenamtlichen Lehrkräften unterrichtet.Beim Tag der offenen Tür (7. Mai, 11 bis 16.30 Uhr) können die Besucher einen Blick in die Werkstätten, in die Klassenzimmer und das Wohnheim werfen und den Schülern bei der praktischen Arbeit über die Schulter schauen. Die Gäste dürfen bei einem Rundgang auch selbst tätig werden und ihr Geschick beim Wettmelken, Zielhauen und Holzstapeln testen. Für die Besten gibt es Preise. Küchenchefin Christa Biebl und ihr Team bieten Kaffee und Kuchen an. Dazu liefert ein Catering-Service warme Speisen.Parkmöglichkeiten sind in unmittelbarer Nähe des Schulgebäudes ausgeschildert. Dem Tag der offenen Tür geht um 10 Uhr ein Festakt mit Stehempfang für geladene Gästen voraus.Ein Blick auf Meilensteine in der Historie der Schule: 1957 Gründung der land- und hauswirtschaftlichen Kreisberufsschule. 1971 Übernahme des Kreisschülerheimes. 1972 Gründung der Berufsfachschule mit Berufsaufbauschule. 1974 Beginn der Blockbeschulung für Forstwirte aus ganz Bayern. 1978 Gründung des Berufsbildungszentrums Neunburg v.W. 1979/80 erster Gebäudeanbau. 1986 - 1989 zweiter An- und Erweiterungsbau. 1989 Übernahme der ehemaligen Deula-Gebäude. 1993 Eingliederung ins Berufliche Schulzentrum Schwandorf als Außenstelle und Beginn der Blockbeschulung für die Landwirte. 1997 zentrale Beschulung für die Landmaschinenmechaniker der Oberpfalz und dritte Gebäudeerweiterung (Werkstätten). 2016 Erweiterung der Landmaschinenhallen.