Der erste Schultag für die Lehrkräfte war bereits am Montag. Bei der Anfangskonferenz für das Schuljahr 2016/17 hieß Rektorin Irene Träxler die personelle Verstärkung an der Mittelschule mit einem Blumenstrauß im Kollegium willkommen.

Neue Lehrer Laura Prucker: Lehramtsanwärterin, 24 Jahre aus Regensburg, übernimmt die Klassenleitung in der 5a und unterrichtet Deutsch, GSE, AWT und Katholische Religionslehre.



Franziska Rösl: Realschullehrerin, 29 Jahre aus Nittenau, übernimmt die Klassenleitung in der 5b und unterrichtet Deutsch, Englisch, GSE, AWT und PCB,.



Christopher Bias: Realschullehrer, 28 Jahre aus Schwandorf, ist als Mobile Reserve eingesetzt.



Melanie Regner: Lehrerin, 32 Jahre aus Bodenwöhr, übernimmt die Differenzierungsfächer und unterrichtet Musik.



Erkan Fedakar: Lehramtsanwärter, 27 Jahre aus Neunburg vorm Wald, übernimmt die Klassenleitung in der 7a und unterrichtet GSE, PCB, AWT und Mathematik.



Franz Sedlmeier: Lehrer, 58 Jahre aus Neukirchen-Balbini, übernimmt die Klassenleitung der 7b (Ganztagsklasse) und unterrichtet Deutsch, Englisch, Mathematik, Sport und PCB.



Timo Oertl: Gymnasiallehrer, 36 Jahre aus Cham, ist als Mobile Reserve eingesetzt.



Ludwig Weig: Lehramtsanwärter, 30 Jahre aus Kallmünz, unterrichtet AWT, Katholische Religionslehre, GSE und Mathematik. (pko)

"Herzlich willkommen" stand auf kleinen Tafeln, die an die Sträuße geclipst waren. Nach der Vorstellung der neuen Lehrer und der Besprechung des Stundenplanes folgten noch Gruppenaufnahmen und Einzelfotos durch das Fotostudio Kraus (Oberviechtach).Acht neue Lehrkräfte traten am Dienstag ihre Stelle in Neunburg an. Darunter sind auch Realschul- und Gymnasiallehrer, die jetzt an der Mittelschule eingesetzt werden. Ebenso wechselten Lehrer und junge Lehramtsanwärter nach Neunburg. Sie freuen sich auf ihre Aufgaben und die neuen Schüler.Hedwig Schießl aus Kleinwinklarn verstärkt außerdem neu die Besetzung der Offenen Ganztagsschule. Die 52-Jährige arbeitet hier als Betreuerin mit.