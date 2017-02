Vor dem Beruflichen Schulzentrum fliegen die Späne. Schon von Weitem ist das Knattern der Motorsägen zu hören. Mit Stoppuhr, Winkel und Maßband stehen die Prüfer parat. Statt um gute Noten kämpfen die künftigen Forstwirte an diesem Tag um den Sieg.

Der Unterricht hat erst mal Pause, wenn sich die angehenden Forstwirte in der Neunburger Außenstelle beim Berufswettbewerb der deutschen Landjugend messen, der vom Bayrischen Bauernverband (BBV) ausgerichtet wird. 52 Auszubildende, darunter 2 Frauen, sind angetreten, um zu zeigen, was in ihnen steckt.Nicht auf Wissen allein kommt es dabei an, sondern auf eine sachgerechte Ausführung der Waldarbeiten. "Schon ein Zentimeter bedeutet bei einem Fallkerb Welten", erläutert BBV-Geschäftsführer Josef Wittmann beim Pressegespräch am Donnerstagvormittag. Die Schnelligkeit soll passen, aber auch die Qualität. Und natürlich auch die Sicherheit. "Finger vorzeigen", heißt es deshalb am Wettkampftag nach dem Wechseln der Motorsägenkette. 56 Sekunden hat einer der Teilnehmer dafür gerade gebraucht, die Hände haben tatsächlich keinen Kratzer abbekommen. Nicht weniger präzise geht es im Hof des Schulzentrums zu. "Druckseite" und "Zugseite" sollten sich exakt treffen, wenn der stattliche Baumstamm in Scheiben geschnitten wird.Insgesamt 55 Prozent macht die Praxis bei diesem Wettbewerb aus, der parallel auch in der Waldbauernschule Kelheim und in der Forstschule Lohr am Main läuft. Neunburg stellt mit zwei zwölften Klassen und vier Vertretern aus der Elften die meisten Teilnehmer und darf deshalb die fünf Bestplatzierten zum Landesentscheid am 19./20. April nach Kempten schicken. Am Nachmittag stehen die Namen fest: Erster ist Tobias Boßle aus Hohenfels, gefolgt von Dominik Gruner (Soyen), Michael Kraus (Langdorf), Antonia Hegele (Altenmünster) und Daniel Herzog (Kammeltal).Bewertet werden im Wettbewerb auch Allgemeinwissen, berufstheoretische Fragen und eine Präsentation. "Früher machte in diesem Beruf das Holzfällen 80 Prozent der Arbeit aus, das hat sich gewandelt", berichtet Forstdirektor Alwin Kleber, inzwischen werde mehr Zeit für die Planung aufgewandt. Gefragt ist der Job im Wald aber auf jeden Fall, stellt Wettbewerbsleiter Leonhard Riedmeier fest und verweist auf eine enorme Steigerung der Berufspraktika. Die "Riesenverantwortung für die Zukunft" führt bei der Siegerehrung Bürgermeister Martin Birner ins Feld, während es Josef Liegl von der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Oberpfalz bei der Ausbildung auch um eine optimale Nutzung des Rohstoffs Holz geht.Die Schattenseiten des "grünen Berufs" rückt stellvertretender BBV-Bezirksobmann Josef Wutz ins Visier: "Die Motorsäge, umgangssprachlich auch Fichten-Moped, ist das gefährlichste Werkzeug, das man sich vorstellen kann." Das hat am Vormittag auch Forstdirektor Kleber bestätigt. Anders als beim Wettbewerb kämen im Wald weitere Erschwernisse dazu. "Bei jedem Arbeitsschritt sollte im Hinterkopf eigentlich eine Gefährdungsanalyse ablaufen", meint er.