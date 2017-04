"Alt gegen Neu" könnte die Fotoausstellung titeln, die beim Festabend zur 1000-Jahr-Feier am Freitag um 18 Uhr im Foyer der Schwarzachtalhalle eröffnet wird. In 44 Bildern werden markante Gebäude und Gebiete der Stadt aus alten Aufnahmen den neuen, aktuellen Fotos gegenübergestellt.

Als Quellen für Fotos, Dias und Negative alter Gebäude dienten das Stadtarchiv und der Kolping-Fotokreis. Vom Fotostammtisch der Kolpingfamilie ging die Idee zu dieser interessanten Gegenüberstellung in Bildern aus. Alfred Graßmann hat Interessierte angesprochen und Werbung gemacht, so dass sich mit Florian Nothas, Gerhard und Herbert Reiml, Michael Zimmermann und Tanja Kraus als professionelle Fotografin ein Kreis Fotobegeisterter zusammengefunden hatte, der diese aufwendige Arbeit auf sich nahm. Krankenhaus, verschiedene Kirchen, Straßenzüge, Rathaus und Jobplatz sind einige Beispiele für Gebäude oder Plätze, die heute ganz anders aussehen als früher, und die in der Ausstellung gegenübergestellt und beschrieben werden."Es war gar nicht immer einfach, die früheren Gebäude zu suchen. Oft waren sie sehr verändert oder nicht mehr da", betonte Tanja Kraus beim Pressetermin im Pfarrheim. So befanden sich am Brandplatz und vor der Pfalzgraf-Johann-Statue einst Häuser, die es mittlerweile nicht mehr gibt.Bürgermeister Martin Birner begrüßte die Aktion der Kolpingfamilie zum Stadtjubiläum. In einer Gegenüberstellung die Veränderungen und damit die Stadtentwicklung sichtbar zu machen, wäre auch in Buchform interessant, meinte er. Viele Erinnerungen hängen daran, wenn man nur bedenkt, dass das Torweiher-Areal mittlerweile dreimal verändert wurde, stellte Bürgermeister Birner fest. Während man früher rigoros Altes abriss, erfolge die Stadtentwicklung heute nicht mehr in Extremen, sondern behutsam. "Der Moderne anpassen, aber das Wichtige erhalten", laute die Devise heute.Gabi Reiml, Michaela Ettl und Stephan Meier, das Leitungsgremium der Kolpingfamilie, bedankten sich bei Tanja Kraus mit einem Blumenstrauß für die Ausgestaltung der Fotogalerie. Ergänzend zur Ausstellung läuft beim letzten Musikstück am Eröffnungsabend heute eine Diaschau mit bekannten Gesichtern der Stadt. Die Ausstellung kann bis September über das Restaurant "Esszimmer" im Foyer der Schwarzachtalhalle besichtigt werden.