Bei einem schwerem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2151 ist am Mittwochabend eine Frau aus dem Gemeindegebiet Neunburg ums Leben gekommen. Nach Auskunft der Polizei war die 46-Jährige nicht angeschnallt.

Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilte, war die Frau gegen 20.45 Uhr in ihrem Opel Corsa in Fahrtrichtung Schwarzenfeld unterwegs. Kurz vor der Ortschaft Lengfeld, etwa 500 Meter nach dem ehemaligen Kasernengelände, kam das Auto in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum an der Böschung.Die 46-Jährige, die nach Mitteilung der Polizei den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte, erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Pfarrer Stefan Wagner spendete dem Unfallopfer die Sterbesakramente und sprach ein Gebet mit den Einsatzkräften von BRK und Feuerwehren. Neben den Rettungsdiensten waren Mitglieder der Wehren aus Neunburg, Pingarten und Penting an die Unfallstelle gerufen worden. Bei der Überbringung der Todesnachricht an die Angehörigkeiten standen das Kriseninterventionsteam Schwandorf der Johanniter und die Notfallseelsorge Schwandorf zur Seite.Der Opel, mit dem die tödlich Verunglückte unterwegs war, wurde bei dem Unfall völlig zerstört. Den Schaden am Auto bezifferte die Polizei auf circa 5000 Euro. Zur Klärung des genauen Hergangs schickte die Staatsanwaltschaft Amberg noch in der Nacht einen Gutachter an den Unglücksort. Im offiziellen Pressebericht des Polizeipräsidiums Oberpfalz wurde das Alter der Frau auf 46 Jahre korrigiert. Zeugen des Unfalls können sich bei der Polizeiinspektion Neunburg unter Telefon 09672/92020 melden.