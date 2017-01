Der Trend zu den eigenen vier Wänden hält an: Die Zahl der beantragten Wohnhaus-Neubauten ist im Vorjahr nahezu konstant geblieben. Weil die freien Parzellen langsam knapp werden, möchte die Stadtverwaltung neue Baugebiete auf den Weg bringen.

Nur wenige Parzellen frei

Wohnungen für Senioren

Aus der Statistik Im Bauamt der Stadtverwaltung sind im vergangenen Jahr 76 Bauanträge (Vorjahr: 82) verzeichnet worden. Zu den "echten Neubauvorhaben im Wohnungsbau" zählten 16 Einfamilienhäuser, 5 Mehrfamilienhäuser, ein Zweifamilienhaus und ein Doppelhaus. 15 landwirtschaftliche Bauvorhaben sind registriert, 9 Mal handelte es sich um Gewerbeobjekte. An-, Um- und Ausbauten an Wohnhäusern waren 6 beantragt worden. 13 sonstige Vorhaben wurden gezählt. Der Grundstücks-, Bau- und Umweltausschuss tagte in 7 Sitzungen und fällte 50 (Vorjahr: 61) Beschlüsse. 26 (21) Baugesuche, die weniger als 50 000 Euro Kostenumfang aufwiesen, bearbeitete die Verwaltung. Genehmigungsfreistellungen wurden 6 (5) eingeleitet. 2 (1) Vorhaben wurden abgewiesen oder zurückgenommen. Die meisten Baugesuche (13) waren im Juni eingereicht worden. (mp)

Gemeinsam mit Referatsleiter Georg Keil legte Bürgermeister Martin Birner den Jahresbericht des städtischen Bauamts vor. Im Vergleich zu 2015 sei die bauliche Entwicklung "fast gleich geblieben", erläuterte Birner. Mit 22 Baugesuchen (Vorjahr: 25) für Neubau-Vorhaben habe sich die Konjunktur auf dem Wohnungsbausektor konserviert. Auffällig sei, dass sich die Zahl der Bauvoranfragen - von 5 auf 10 - verdoppelt habe.Sehr stark habe sich die Nachfrage nach Baugrund entwickelt. Als Beispiel nannte Birner das Baugebiet Mitteraschau-Nord, wo einige Parzellen verkauft wurden. Hier seien nur noch drei freie Grundstücke vorhanden. Aber auch sonst hat sich die Zahl der verfügbaren Bauplätze deutlich reduziert: Noch zwei Parzellen sind im neuen Baugebiet "Kleine Seigen-Diendorfer Straße", jeweils drei in der "Stettner Zell" in Fuhrn und in "Penting-Ost" erhältlich.Damit sich Bauwillige den Traum vom Eigenheim auch weiterhin in Neunburg verwirklichen können, befindet sich die Verwaltung momentan in Verhandlungen um geeignete Flächen, unter anderem im Gemeindeteil Penting. Im Ortsteil Kemnath wird das Baugebiet "Kirchenäcker" (elf Parzellen) durch einen privaten Träger auf den Weg gebracht.Die Wohnungssituation habe sich insgesamt gut entwickelt: Birner verwies auf mehrere Projekte privater Bauträger. Bereits verwirklicht ist ein Mehrfamilienhaus an der Austraße durch die Baufirma Steininger. An der Neukirchner Straße plant Investor Turgut Abatay drei Gebäude mit 25 Wohnungen. Die Firma Ehrenreich (Teublitz) möchte im Baugebiet "Östlich der Kröblitzer Straße" ebenfalls ein Mehrfamilienhaus errichten.Mit Blick auf die ältere Generationen plant die Verwaltung die Entwicklung von seniorengerechten Wohnungen im Altstadtgebiet. In Gesprächen mit der Regierung der Oberpfalz sollen dabei die Voraussetzungen für eine staatliche Förderung geschaffen werden. Im Fokus ist außerdem Wohnraum zur Unterbringung von anerkannten Flüchtlingsfamilien.Darüberhinaus befasst sich das Baureferat mit verschiedenen Hochbau-Vorhaben. Städtischer Schwerpunkt bleibt auch heuer die Erweiterung und Sanierung der Grundschule in der Ledererstraße: Der Anbau soll Pfingsten fertig sein, nächster Schritt ist der Abriss von Turnhalle und Pausenhalle. Das Zielband soll heuer die Sanierung des denkmalgeschützten Dreiseithofes in Mitterauerbach erreichen. Für Mitte des Jahres ist auch der Abschluss der Renovierungsarbeiten an der Fronfeste geplant.Bauamtsleiter Georg Keil appellierte an die Bauwerber, ihre Anträge und Gesuche rechtzeitig - spätestens drei Tage vor dem Sitzungstermin des Bauausschusses - einzureichen. Das Gremium tagt im ersten Halbjahr am 16. Februar, am 30. März, am 27. April und am 1. Juni.