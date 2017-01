Seit 25 Jahren rücken sie zuverlässig aus: Langjährige Aktive der Feuerwehr Neunburg sind durch stellvertretenden Landrat Joachim Hanisch mit staatlichen Ehrungen belohnt worden. Die Truppe war jederzeit einsatzbereit, doch eine Entwicklung bereitet dem Kommandant Sorgen.

Lücke nicht zu schließen

Einsatz mit Vorbildfunktion

Dienst und Ehrungen Aktiver Dienst



Aktive: 61; Einsätze: 144; Einsatzstunden: 2801; Übungseinheiten: 42; Übungsstunden: 2603; Stunden insgesamt: 5404.



Staatliche Ehrungen



25 Jahre aktiver Dienst: Tobias Beer, Reinhard Bindl und Thomas Weingärtner. (pko)

Die Jahreshauptversammlung im Gerätehaus war in zwei Teile gegliedert. In der Dienstversammlung legte zunächst Kommandant Bernhard Käsbauer Rechenschaft über den aktiven Dienst ab. "An allen Tagen des Jahres 2016 war die Freiwillige Feuerwehr Neunburg vorm Wald einsatzbereit", versicherte der Befehlshaber. "Es konnte zu jeder Tages- und Nachtzeit Hilfe geleistet werden." Insgesamt seien 144 Einsätze absolviert worden, die sich in 46 Brandfälle, 69 technische Hilfeleistungen, 12 Sicherheitswachen und 17 sonstige Tätigkeiten aufgliederten. Bei diesen Einsätzen seien von 61 aktiven Mitgliedern 2801 Stunden erbracht worden. "Alle Einsätze verliefen unfallfrei", freute sich Käsbauer.Sorgen bereitete dem engagierten Feuerwehrmann allerdings, dass die Zahl der Aktiven im vergangenen Jahr zum ersten Mal rückläufig war. Wegen des Erreichens der Altersgrenze von 63 Jahren und dem Ausscheiden aus privaten oder beruflichen Gründen, verringerte sich die Einsatztruppe von 69 auf 61 Aktive. "Trotz der guten Zuführung aus der Jugendfeuerwehr konnten wir diese Lücke nicht schließen", bedauerte Käsbauer.Um den Dienst in gewohnt professioneller Art ausüben zu können, sei in 42 Übungseinheiten mit 2603 Stunden das Wissen vertieft und sich auch neuer Themen angenommen worden. Selbstverständlich sei daneben die Teilnahme an Lehrgängen, Wettbewerben und Leistungsabzeichen gewesen.Dank der Unterstützung durch die Stadt Neunburg habe die Wehr eine neue Drehleiter und einen Mannschaftstransportwagen erhalten. Dafür und für die Hilfe von vielen Seiten sagte der Kommandant großen Dank. "Stillstand ist Rückschritt", deshalb sei Käsbauer mit seinen Kameraden darauf bedacht, Neuerungen und Veränderungen in den Feuerwehralltag einfließen zu lassen. Das schaffe er nur zusammen mit seinem Stellvertreter Reinhold Stangl und dem rührigen Vorstandsteam unter der Leitung von Georg Schmid. Abschließend verwies Käsbauer darauf, dass Reparaturen am Gerätehaus anstehen und die Heizung "ins Alter komme". Er stellte den Antrag, dass eine Waschhalle und ein zusätzlicher Lagerraum angebaut werden. Dies sei bereits beim Neubau nötig gewesen.Zusammen mit stellvertretendem Landrat Hanisch und Kreisbrandinspektor Richard Fleck nahm Käsbauer die staatlichen Ehrungen für 25 Jahre aktiven Dienst bei Tobias Beer, Reinhard Bindl und Thomas Weingärtner vor. Hanisch und Fleck würdigten das ehrenamtliche Engagement der Geehrten, die immer für ihre Nächsten da seien. "Ihr seid Vorbilder in unserer Gesellschaft. Ich habe große Hochachtung vor euch", sagte Hanisch. Im Namen der Stadt würdigte Stadtrat Klaus Zeiser die Leistungen der Feuerwehrmänner und -frauen. Ein weiterer Bericht über die Aktivitäten des Feuerwehrvereins folgt.