Die Bezeichnung "Ehrengast" hatten sie sich alle verdient: Bei einem festlichen Abend in der Schwarzachtalhalle sind knapp 80 Neunburger für ihren Einsatz auf verschiedensten Feldern des täglichen Lebens ausgezeichnet worden.

Herausragende Verdienste

Viele Jahre im Stadtrat

Aktive Vereinsarbeit und sportliche Erfolge Feuerlöschwesen



Michael Baumer, Josef Ebenschwanger, Jürgen Keilhammer, Florian Meier, Johann Meier, Franz Obermeier, Franz Probst, Josef Promberger (alle Feuerwehr Penting); Johann Dobler, Gerhard Drösel, Josef Maderer, Xaver Wendl (alle Feuerwehr Kemnath); Herbert Hauer (Feuerwehr Kleinwinklarn); Josef Meier, Rudolf Meier, Herbert Reiml (alle Feuerwehr Neunburg); Hans Steinsdorfer, Wilhelm Stengl (beide Feuerwehr Kröblitz).



Sport



Guido Klier, Markus Klier, Helga Reimer (alle FC-Kegelabteilung), Margot Köppl (FC-Kegler, FC-Turnabteilung) Helmut Mardanow, (FC-Handballabteilung, Festspielverein), Josef Paschke (SC und SKK Kleinwinklarn, Bayerischer Soldatenbund), Hans Reichl (SV Seebarn), Rosa Schafbauer (FC-Turnabteilung), Anja Schütz (Schützenverein Kröblitz), Franz Seidl (IG Sportabzeichen, Lauftreff), Sebastian Trägler (Schützenverein Kleinwinklarn).



Natur, Gesellschaft, Politik



Josef Eichinger (Imkerverein Fuhrn/Taxöldern), Gerhard Forster (SuKK Neunburg), Michael Gschrey (Gartenbauverein Fuhrn), Johann Haas (Feuerwehr, Volkstanzgruppe und Gartenbauverein Kleinwinklarn, Tourismusverein), Alfred Scherl (Imkerverein Fuhrn/Taxöldern), Rudolf Schießl (Fischereiverein Kleinwinklarn) Herbert Seidel (Gartenbauverein Neunburg), Johann Winkler (Club Frohsinn), Andreas Zinnbauer (SRK Seebarn), Gabriele Irlbacher (CSU-Ortsverband Neunburg), Helga Wiederer (Frauen-Union Neunburg).



Kultur und Brauchtum



Claudia Falk (Heimatverein Seebarn, Kapellenverein Gütenland), Carola Lacher (Festspielverein), Theo Männer (Festspiel, Museum, Denkmal- und Heimatpflege), Otto Mehltretter (Heimatverein Seebarn), Peter Pauly (Museum, Festspielverein, Stadtführer), Karlheinz Plab (Festspielverein), Otto Reimer (Museum, Stadtführer), Gertrud Stadlbauer (Museum).



Soziales und Kirche



Elfriede Eckl (Pflege, Betreuung Senioren), Rudolf Schmid (Kirchenpfleger/Friedhofsverwalter).



Sportliche Erfolge



Anja Weinfurtner (Bayerische Meisterin Schützen), Heinz Schultes (Bayerischer Meister Schützen), Christian Ruhland (unter anderem Vizeweltmeister sowie mehrfacher Deutscher und Bayerischer Meister im Torball), Anita Schmuck (bayerische Meisterin, Vizemeisterin Country- und Westerntanz). (frd)

(frd) Im Jubiläumsjahr organisierte die Stadt Neunburg damit zum ersten Mal einen Ehrenabend im großen Stil. Im Mittelpunkt standen jene Bürger, die sich - teils schon jahrzehntelang - im Ehrenamt um ihre Heimat verdient gemacht haben. Solche engagierten Menschen seien "das Wertvollste was unsere Stadt besitzt" hatte Bürgermeister Martin Birner in seiner Einführung festgestellt.Mit diesem Abend wolle die Stadt Bürger in den Mittelpunkt stellen, die sich seit langem in verantwortlicher Position in den Vereinen engagieren, sich im sozialen und kirchlichen Bereich einbringen oder besondere sportliche Erfolge erzielt haben. Für besonderen Einsatz gab es die Verdienstmedaille, herausragende Leitungen um die Stadt und ihre Bürger wurden mit der Ehrenmedaille gewürdigt. Die Auszeichnungen sollten auch ein Ansporn für die Mitbürger sein, sich ein Beispiel an den Geehrten zu nehmen.In seiner Festrede stellt Landrat Thomas Ebeling am Beispiel der Rettungsdienste den hohen Stellenwert ehrenamtlichen Engagements heraus, ohne das die Gesellschaft ein ganzes Stück ärmer wäre. Da sich viele der Ehrenamtlichen auch dem Nachwuchs annehmen, seien sie Kinder und Jugendlichen ein Vorbild und stellten mit ihrem Einsatz die Weichen für ein positives soziales Umfeld. Egal in welchem Bereich - für die Gesellschaft sei das Ehrenamt vom unschätzbarem Wert.Zusammen mit den Bürgermeistern Martin Birner und Margit Reichl zeichnete der Landrat zunächst zahlreiche Bürger für aktive Vereinsarbeit in vielen Gruppierungen und Organisationen aus (siehe Infokasten). Auch herausragende sportliche Erfolge wurden gewürdigt. Zu jedem Geehrten wartete Bürgermeister Birner mit einer eigenen Laudatio auf. Besonders in den Blickpunkt rückten dann jede Personen, die mit der städtischen Ehrenmedaille ausgezeichnet wurden. Diese ist - nach der Ehrenbürgerwürde - die zweithöchste Auszeichnung, die Neunburg zu vergeben hat.An folgende Personen wurde sie beim Festakt überreicht: Dr. Peter Deml (Verdienste um Ansiedlung Solarwasserstoffanlage, Unterstützung kommunaler und kirchlicher Projekte), Hans Fischer (Stadtrat von 1978 bis 2008, Kreisrat, Arbeitskreis Museum, Akademie Ostbayern-Böhmen), Hans-Werner Habel (FC Neunburg, Festspielverein, Wanderverein, SuKK, Soldatenbund, ArGe Jugend) und Karl Dietl (Initiator Rutengängerlehrpfad, Stadtrat von 1972 bis 2002).Ebenfalls mit der Ehrenmedaille gewürdigt wurden Johanna Gückel (ehemals Zweite Bürgermeisterin, im Stadtrat von 1980 bis 2014) sowie die ehemaligen Stadträte Johann Dorrer (1990 bis 2004), Johann Mehltretter (1990 bis 2011) und Johann Steinsdorfer senior (1972 bis 2002). Die musikalische Gestaltung des Ehrenabends hatte die Stadtkapelle übernommen.