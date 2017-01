Vom Ich zum Wir - diesen Schritt taten viele: In Neunburg ist vergangenes Jahr außerordentlich oft geheiratet worden. Die Rathaus-Statistik zeigt außerdem, dass die Zahl der Neugeborenen nahezu konstant geblieben ist.

Fast 60 Hochzeiten

Über 90 Rentenanträge

Auswärts auf die Welt Bis auf ein Baby kam der Neunburger Nachwuchs in auswärtigen Krankenhäusern auf die Welt. Häufigster Geburtsort war das Krankenhaus in Schwandorf: 38 der insgesamt 72 Babies wurden von dort gemeldet. Weitere Geburtsorte: Amberg 15; Regensburg 7; Cham 6; Weiden 4. Im Ausland kam ein Neubürger auf die Welt. (mp)

Die Übersicht für 2016 hat Peter Gillitzer, Leiter des Sachgebiets 13 in der Stadtverwaltung, zu Beginn des neuen Jahres vorgelegt. In dieser Abteilung sind Standesamt, Pass- und Einwohnermeldeamt sowie Ordnungs- und Sozialamt zusammengefasst.Aus der Statistik geht hervor, dass im Standesamt 72 Geburten, 3 weniger als im Vorjahr, registriert wurden. Es reichte aber, um die Anzahl der im Rathaus registrierten Sterbefälle - insgesamt 60 - zu übertreffen. Den Entschluss für ein gemeinsames Leben trafen fast 60 Paare - 57 Eheschließungen sowie eine Lebenspartnerschaft wurden in der Verwaltung beurkundet. "So ein Aufkommen hatten wir seit mehr als 20 Jahren nicht mehr", verdeutlichte Gillitzer.Rückläufig war die Zahl der Kirchenaustritte: Nachdem 2015 noch 24 gezählt worden waren, reduzierte sich diese Zahl im vergangenen Jahr auf 18. Außerdem waren 413 sonstige Beurkundungen (Namenserteilungen, Vaterschaftsanerkennungen) angefallen, 2015 waren es 407.Rückläufig hat sich die Statistik im Einwohnermeldeamt entwickelt: 575 Wohnsitz-Anmeldungen (2015: 774) und 573 Abmeldungen (2015: 617) sind aufgelaufen. Laut Gillitzer hängt dies auch mit einem Rückgang der Asylbewerber-Zahl zusammen, "hier ist die Fluktuation nicht mehr so hoch". Auch seien weniger Saisonarbeiter als noch 2015 verzeichnet gewesen. Eine Ummeldung des Wohnsitzes wurde 285 Mal (272) gemeldet und 519 Mal (468) eine Änderung wegen Geburt, Ehe, Tod usw. erfasst.Im Passamt sind 681 Personalausweise ausgestellt worden - ebenso viele wie 2015. Außerdem 224 Reisepässe (263) und 93 (63) Kinderreisepässe. Des Weiteren wurden 42 (66) Fischereischeine ausgegeben.Im Referat "Öffentliche Sicherheit und Ordnung" wurden 74 (67) Gewerbeanmeldungen und 50 (58) -abmeldungen sowie 14 (21) -ummeldungen erfasst. Ein Führungszeugnis wurde 321 Mal (315) beantragt, 24 (27) Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister wurden angefordert. Erlaubnisse für Veranstaltungen und Gaststätten sind 126 (116) erteilt worden. Außerdem waren 129 (127) Verkehrsanordnungen nötig, wurden 52 (37) Sondernutzungserlaubnisse ausgesprochen und 37 (39) Ordnungswidrigkeitsverfahren bearbeitet.In Sozialamt und Bürgerhilfsstelle sind im vergangenen Jahr 91 (57) Rentenanträge, 48 (57) Wohngeld- und Lastenzuschussanträge sowie 39 (44) Anträge zur Grundsicherung eingereicht worden. 39 Mal (59) wurde eine Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren erarbeitet.