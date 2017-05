Neunburg-Wenigrötz. (agr) Mit einem Dorffest feierte Wenigrötz die erste urkundliche Erwähnung vor 1000 Jahren. Auch frühere Bewohner hatten sich dazu auf den Weg in die alte Heimat gemacht.

Als "Retsitz inferior" tauchte der Ort am 28. April 1017 - auf jener Schenkungsurkunde von Kaiser Heinrich II., die auch Neunburg zum ersten Mal nennt - aus dem Dunkel der Geschichte auf. Die erste Erwähnung vor 1000 Jahren gab am Feiertag "Christi Himmelfahrt" den Anlass für ein kleines, aber abwechslungsreiches Fest im Anwesen Fleischmann. Ein "Fest von Bürgern für Bürger" des Neunburger Ortsteils sollte es sein, dementsprechend waren auch Bewohner jedes Anwesens bei der Organisation eingebunden. Zur Feier eingeladen waren auch ehemalige und "ausgewanderte" Wenigrötzer. Den längsten Weg hatte eine Familie aus dem Ruhrgebiet auf sich genommen. Zum Mittagessen tischte die Festküche Max Grüneis unter anderem ein leckeres Spanferkel auf. Am Nachmittag gab es noch Kaffee und Kuchen. Die Kinder vertrieben sich mit Schaukeln, Herumtollen und verschiedenen Spielen die Zeit.Auch Zweite Bürgermeisterin Margit Reichl feierte mit und erfuhr bei Gesprächen so manche Episode aus dem früheren Leben des Ortsteiles. Fazit: Es war ein schönes kleines Fest, bei dem der Gesprächsstoff nicht ausging und Erinnerungen an alte Zeiten aufgefrischt wurden.