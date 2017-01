Die Neunburger schmökern sich durch ihre Geschichte. Die druckfrisch aufgelegte Stadtchronik hat sich in den vergangenen Wochen zu einem regelrechten Bestseller gemausert. Auf 470 Seiten und in über 20 Kapiteln bleiben auch dunkle Episoden nicht ausgespart.

Große Nachfrage

Breite Themenpalette

Lückenschluss der Heimatkunde In Sachen Stadt- und Heimatbuch herrschte in Neunburg viele Jahre Fehlanzeige. Wie aus der Einleitung zur Chronik hervorgeht, datiert der erste Versuch einer Gesamtdarstellung auf die Jahre 1835 bis '37 zurück: Damals verfasste der Historiker Rudolph Schuegraf die zweibändige "Chronik von Neunburg vorm Böhmer Wald". Kleinere Abhandlungen zur Geschichte schrieben Sebastian Dachauer (1837) und Michael Dachauer (1850).



1860 legte Landeshistoriker Johann Michael von Söltl eine kurze Broschüre "Neunburg vorm Wald" vor. Ebenfalls zwei Bände umfasste die "Chronik der Stadt Neunburg" des Heimatchronisten und Zeichners Georg Dorrer. Eher kunsthistorisch ausgerichtet ist das 1906 erschienene "Kunstdenkmäler des Königreichs Bayern, Neunburg vorm Wald". Das Buch über den Landkreis Neunburg von 1968 ist stark auf dessen Gebiet bezogen. Der Historische Atlas von Bayern wertet im Band über Neunburg die Herrschafts-, Gesellschafts- und Wirtschaftsstruktur des ehemaligen Landgerichts aus. (mp)

"Das Weihnachtsgeschäft ist sehr gut gelaufen", berichtet Heimatpfleger und Ehrenbürger Theo Männer gegenüber Oberpfalz-Medien. Gemeinsam mit dem Redakteur Karl-Heinz Probst oblag ihm die Schriftleitung für das neue Stadtbuch. Insgesamt 31 ehrenamtliche Autoren hatten Beiträge für das Buch verfasst, das Anfang Dezember in einer Auflage von 2000 Exemplaren in den Handel kam.Und das neue Lesefutter scheint zu munden: "Bisher war das Echo durch die Bank sehr positiv und sehr gut", erzählt Männer. Selbst per Fax sei den Verfassern zum Werk gratuliert worden, auch Stadträte und Bürgermeister Martin Birner hätten nicht mit Lob gespart. Dass die Chronik als Weihnachtsgeschenk recht gefragt war, bestätigt eine Nachfrage in örtlichen Geschäften: "Wie geschnitten Brot", so Doris Reitinger aus der Buchhandlung am Tor, sei das Buch über den Ladentisch gegangen. Bei ihr seien bis zum Jahresende etwa 250 Exemplare verkauft worden.Die Verfasser haben ihr Ziel offenbar erreicht: "Wir wollten einem breiten, interessierten Publikum eine leicht lesbare und nicht zu spezielle Abhandlung präsentieren", beschreibt Theo Männer. "Etwas, das der Leser durchblättern und in dem er sich einzelne Kapitel vornehmen kann." Garniert sind die Beiträge mit über 500 Abbildungen, das Schmankerl sind "alte, historische Aufnahmen, die nicht jedermann hat".Die Buchvorstellung Anfang Dezember setzte den Schlusspunkt unter eine Arbeit, die schon im Herbst 2014 begonnen hatte. "Da haben wir uns zum ersten Mal zusammengesetzt und einen Themenkatalog erarbeitet." Im Anschluss ging es an die Zusammenstellung des Autorenteams. Nicht nur Mitarbeiter aus Neunburg und Umland lieferten schließlich Beiträge, auch Experten wie Dr. Gerhard Eigler (Geologie), Dr. Johann Schmuck (Dialekt), Harald Schaller (Archäologie) und Dr. Wolfgang Janka (Ortsnamen) bereicherten die Stadtchronik.Die redaktionellen Fäden liefen bei der "Stabsstelle" Männer/Probst zusammen. Sie verfassten nicht nur Artikel - teilweise sogar gemeinsam -, sondern redigierten auch die eingereichten Beiträge, stellten ein umfangreiches Quellen- und Literaturverzeichnis zusammen und forschten in zahlreichen Archiven zu Geschichte und Entwicklung von Stadt und Umland nach.Besonders stolz ist Theo Männer auf das von ihm verfasste Kapitel, dass sich mit dem Dritten Reich beschäftigt. "Das dürfte die erste Abhandlung über den Raum Neunburg zu dieser Zeit sein." Bisher habe sich keiner an diese Thematik herangetraut. Eine Herausforderung sei die Recherche gewesen: Amtliche Unterlagen aus dieser Zeit fehlten völlig, diese waren vor Ende des Zweiten Weltkriegs - kurz vor dem Einmarsch der Amerikaner - systematisch vernichtet worden. Licht ins Dunkel brachten Gespräche mit Zeitzeugen sowie alte Bände der "Neunburger Zeitung" aus dem Staatsarchiv.Die Autoren kamen einem ausdrücklichen Wunsch des Stadtrates nach, dass das Buch eine Chronik der gesamten Stadtgemeinde enthalten sollte. Deswegen nimmt auch die Historie der Ortsteile und ehemaligen Gemeinden einen großen Teil des Werks ein. "Bisher fand sich dazu lediglich eine kleine Abhandlung im Buch über den Landkreis Neunburg."Insgesamt sei die Chronik ein regelrechtes "Kompendium" geworden, das eine breite Themenpalette mit Historie, Natur, Kultur, wirtschaftlicher Entwicklung, Behörden- und Vereinsgeschichte aufweist. "Eigentlich gehört das Neunburg-Buch in jedes Haus", stellt Männer fest. Wer sich über Geschichte und Entwicklung der Region informieren möchte, müsse einfach zur Chronik greifen - "vieles von dem was drinsteht, findet sich im Internet garantiert nicht."VerkaufsstellenVerkauft wird die Chronik "1000 Jahre Neunburg vorm Wald - 1017 bis 2017" im Rathaus, in der Buchhandlung am Tor, im Büro- und Pressezentrum, im Paperpoint und bei Gemischtwaren Probst in Neukirchen-Balbini. Der Preis beträgt 39,90 Euro.