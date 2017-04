Günter Urban hat abgedankt: Der bisherige Schützenkönig des Soldatenbund-Kreisverbandes gab die Amtskette an Erhard Ferstl weiter. Er zielte sich beim 25. Kameradschaftsschießen ganz nach vorne. Der Wanderpokal hat einen neuen Besitzer.

Krönung für Ferstl

Getränk spendiert

25. Kameradschaftsschießen Wettbewerb um Kreiskönig



Kreiskönig: Erhard Ferstl (SRK Thanstein) 23,0 Teiler; Ritter: Alois Roith (Seebarn) 34,5 und Georg Leitl (Kleinwinklarn) 37,6.



Mannschaftspokal



SRK Thanstein: 875 Ringe (Ludwig Dirscherl, Manfred Legl, Siegfried Schmidt); SRKK Alten- und Neuenschwand (849); RK Nittenau (834); SRK Seebarn (830); SuKK Kleinwinklarn (828); KRK Neukirchen-Balbini (820); SuKK Neunburg (819); SKK Kulz (818); SKK Penting (816); SK Bodenwöhr (803).



Wanderpokal



SRK Thanstein (Erhard Ferstl, Engelbert Lautenschlager, Peter Windschüttl) 147,4 Teiler; SKK Kulz (274,8); SuKK Neunburg v. W. (341,4). (dl)

Mit Medaillen und Pokalen wurden die erfolgreichen Schützen aus den Kameradschaften des Kreisverbandes Neunburg im Bayerischen Soldatenbund geehrt. Wie Kreisschießwart Joseph Meindl berichtete, fand die 25. Auflage dieser Meisterschaft für Hobby- und Sportschützen mit dem Luftgewehr in Thanstein statt. Mit 74 Startern und 16 Mannschaften aus 10 BSB-Kameradschaften war eine beachtliche Beteiligung erzielt worden, so Kreisvorsitzender Ulrich Knoch.Bei der Frühjahrsversammlung des Kreisverbandes nahmen Joseph Meindl und Gerald Rüdiger die Siegerehrung zusammen mit den Ehrengästen vor: Die Soldaten- und Reservistenkameradschaft (SRK) Thanstein stellt mit Erhard Ferstl den neuen Kreiskönig, seine Vertreter sind Alois Roth (Seebarn) und Georg Leitl (Kleinwinklarn). Der Vorgänger, Günter Urban von der SRKK Alten- und Neuenschwand, überreichte die Königskette. Günther Blaschke (SRK Thanstein) war mit 88 Jahren der älteste Teilnehmer und schoss beachtliche 285 Ringe. Der Wanderpokal, gestiftet von Bürgermeister Martin Birner (Neunburg), ging zum dritten Mal an die Thansteiner Reservisten und bleibt endgültig in deren Besitz.Von den 14 Kameradschaften des Kreisverbandes waren 11 Vereine beim Schießwettbewerb am Stand. Kreisschießwart Joseph Meindl, -schatzmeister Wolfgang Schießl und der VPC Thanstein sorgten für einen reibungslosen Wettkampf. Jeder Starter hatte ein 30-Schuss-Programm zu absolvieren und bekam zur 25. Auflage ein Freigetränk spendiert.