Neunburg-Penting. Als erste Kinder in der Pfarreiengemeinschaft mit Neukirchen-Balbini und Seebarn feierten am Sonntag die Pentinger Erstkommunion. Beim Treffen vor dem Pfarrheim Sankt Nikolaus machte den Kommunionkindern die Kälte zu schaffen, und sie zitterten in ihren leichten Gewändern. Pfarrer Theo Schmucker und die Ministranten ließen die sechs Jungen und ein Mädchen aber nicht lange warten und holten sie mit ihren Paten zum festlichen Gottesdienst ab. Der stand unter dem Motto "Wir sind Gottes Melodie" und wurde von den Kommunionkindern und ihren Eltern mitgestaltet. Neue "Töne" in der Melodie Gottes sind: Raphael Beer, Michael Hartl, Julian Hermann, Jonas Promberger, Peter Schaller, Tino Scheitinger und Pia Schießl. Bild: pko